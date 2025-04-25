康業服務有限公司｜致力「為未來．服務」 領航綠色物管 締造永續智慧社區｜傑出可持續企業大獎─非上市公司(物業管理)

康業服務有限公司（下稱：康業）為新鴻基地產發展有限公司（下稱：新地）全資附屬機構，成立於1967年，是香港最具規模的物業及設施管理公司之一。目前管理逾1,700幢物業，涵蓋住宅、酒店及服務式住宅、購物商場、工商大廈、康樂設施、政府及院校設施等，構成全港最具規模的社區。康業一直秉持新地「以心建家」的管理哲學及「以心待客」的理念，並以「為未來‧服務」（SERVICE For Tomorrow）為可持續發展目標，由「SERVICE」七個可持續發展核心範疇作推動。當中包括：S社群（Social)、E環境（Environment）、R風險管理（Risk Management）、V供應商（Vendor）、I創新（Innovation）、C顧客（Customer）及E員工（Employee）。

康業持續關注氣候變化，定時評估「極端天氣」對客戶及業務的影響。除了制定「極端天氣」應急計劃外，康業也不斷加強物業的極端天氣防禦能力和前線員工的應變能力，並採用自家開發的「氣候變化智能管理系統」，以「防禦—應變—提示」三步曲為基礎，利用自動化、雲計算、大數據等智能技術，與香港天文台訊息自動對接，收集天文台的開放資料及天氣預警，同時結合物業的實際情況，便於團隊因應「極端天氣」進行防控、管理、分析及安全評估等工作，有助於緩解「極端天氣」對客戶及業務的影響。

康業致力推動城市智能化，配合特區政府推動數碼基礎建設，積極促進香港智慧城市發展。康業聯號公司Lik On Security Limited（力安）參與政府的「智方便」沙盒先導計劃，成為全港首間兼唯一一間為政府「智方便個人碼」提供有關服務的資訊科技服務供應商。力安透過政府推出的「智方便個人碼」功能，配合公司自行開發建立的客戶關係管理平台，於康業旗下管理的三個大型私人屋苑，包括瓏珀山、Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，率先使用「智方便個人碼」訪客登記系統。

為了讓大眾享受運動樂趣、提升生活質素，康業致力創建一個與大自然和諧共存的環境，鼓勵市民積極參與運動，並提升他們的生活質量。康業為新地剛於一月正式開幕的運動商業綜合設施「西沙GO PARK」打造更完善優美的生活環境，旨在重新定義城市生活和康樂空間，為大眾提供集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的卓越服務。佔地130萬平方呎的園區以「Happiness in Nature」為主題，結合大自然風光與運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗，園區是共享天倫之樂的理想地點，更歡迎帶同寵物進園。「西沙GO PARK」結合體育、行山、水上活動、零售及旅遊度假全方位體驗，藉此鼓勵大眾投入健康生活，推動整體社區的可持續發展，促進一個更加健康、可持續發展的社會。

回饋社會 連續十年舉辦

「PeaceBox祝福大行動」

作為連續22年獲得「商界展關懷」榮譽標誌的康業，一直熱心參與各類社區服務。自2014年復活節起，康業與多間慈善團體及機構合辦「PeaceBox祝福大行動」，透過小禮物盒關懷有需要的人，不僅是物資上的支援，更是一個傳達關心及愛心的渠道。今年康業共收集到超過10,000份禮物盒，分別來自康業的社區平台網絡，包括業戶、超過30間學校、私營企業、教會及個人等，當中包括日用品、乾糧、玩具及文具等，集合各界的力量，將收集到的物資轉贈予一些基層家庭、長者，以及露宿者等弱勢社群。

康業一直將ESG元素融入日常業務中，加強自身在環境、社會和經濟方面的抗禦力，追求持續增長，配合新地集團的發展，致力為客戶提供更美好的居所、創造更優質的生活品味、共建更和諧的社區。