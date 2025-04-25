快樂工程有限公司｜以創新科技與回收建材計劃 推動ESG發展｜傑出可持續企業大獎—非上市公司(工程)

在香港建築業面臨高成本與環境挑戰的背景下，負責本地機電工程的快樂工程有限公司，正通過數碼化解決方案、材料回收計劃及電動車充電技術的創新，積極推進環境、社會及管治（ESG）實踐，為香港建築行業的可持續發展注入新動力。快樂工程有限公司董事梁秉榆相信，公司推行的ESG計劃，其經驗或將激勵更多本地企業加入可持續發展行列。
數碼化轉型減少紙張浪費
快樂工程有限公司開發了一款名為ALE應用程式，徹底改變了建築項目的驗收流程。傳統上，驗收需依賴大量紙質文件，梁秉榆透露，每年僅驗收表格就耗費約5,000至6,000張紙張。ALE應用程式允許測量師通過上傳照片記錄不合標準的工程問題，工人隨即根據照片進行整改，無需紙質文件。
此舉不僅提升效率，還大幅減少紙張使用，幫助公司實現減碳目標。與此同時，人工智能（AI）在公司ESG策略中扮演重要角色，特別是在減少投標階段的紙張使用。傳統投標需提交數百至上千頁的圖紙及材料清單，耗費大量資源。通過AI軟件，公司能自動分析建築圖紙，生成精準的材料需求清單，顯著減少印刷需求，「單是一個投標項目就能省下數千張紙。」
推動電線到燈具回收 減建材浪費
相較於內地的模組化集成建築（MiC），香港的建築設計多樣化導致材料浪費問題難以根治。內地通過標準化設計大幅減少廢料，而香港的公屋及私人樓宇設計各異，增加了材料訂購的複雜性。「即使是公屋，也有數款不同設計，導致材料無法通用。」梁秉榆解釋。
此外，建築圖紙的不完善常造成施工延誤，迫使機電團隊頻繁加班以趕工，影響勞動效率及ESG目標。若香港能採用更規範的建築模式，建築材料可望減少至目前的5至10%。
為此，公司在過去三年積極推行機電原件的回收計劃。電線、燈具和變壓器等材料會被拆解及分類，例如燈具分為金屬外殼、變壓器及光源部件，再送往各專業回收商處理。梁秉榆指，「我們的目標是將廢料轉化為可重用的資源，實現循環經濟。」他強調，公司與傳統「賣廢料」不同，務必是正規回收渠道，確保材料進入可持續的再利用流程，而非流入二手市場或被棄置。若能有效回收，僅燈具一項每年即可處理約2,000盞燈，顯著減少環境負擔。
探索快速充電與流動解決方案
隨著香港電動車普及，充電設施不足成為一大瓶頸。該公司正積極推廣快速充電技術，以解決公共停車場充電速度慢及使用率低的問題。梁秉榆表示，公共充電站每日使用率僅約10%，主要因充電時間過長及費用較高。「快充是吸引用戶的關鍵，我們希望提供半小時內完成大部分充電的解決方案。」此外，公司還探索流動充電樁的應用，類似內地已採用的「流動電源」模式，通過移動式設備為電動車提供快速充電。然而，香港嚴格的監管環境限制了該類設備的落地，公司正與相關部門協商，期望未來能突破牌照限制，進一步提升充電網絡的靈活性。
強化分包商管理與行業合作
公司計劃在現有基礎上進一步深化ESG實踐，公司將對分包商實施更嚴格的ESG要求，考慮引入罰則以確保供應鏈上下游均遵循可持續標準。「許多分包商缺乏ESG意識，認為廢料棄置無關緊要。我們希望通過制度改變這種文化，」此外，梁秉榆呼籲業界加強監管，例如對混凝土等重型材料的使用設立更嚴格的規範，並建立回收基金，將罰款用於環境改善項目。「這樣的機制能減少業界對監管的抵觸情緒，同時提升整體環境效益。」梁秉榆總結道：「我們不只為當下工作，也為下一代的環境負責。」