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ESG綠色發展及碳中和大獎
2024-04-18 04:30:33
日報

恒基兆業地產有限公司｜恒基地產致力可持續發展助力社會進步｜傑出可持續企業大獎─上市公司(地產)

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ESG綠色發展及碳中和大獎 恒基地產

恒地可持續發展主管于正人表示，今次得獎對集團繼續發展ESG是一個很大的鼓勵，集團會繼續引入可持續發展建築及提升企業管治。

恒基兆業地產有限公司（恒基地產）（00012）多年來在中、港房地產市場上佔領先地位，尤其熱衷於發展ESG（Environmental, Social, and Governance，環境、社會和治理）領域。集團自早年已確立2030年可持續發展願景，並實施可持續發展策略G.I.V.E. -「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，這些策略緊密追隨聯合國可持續發展目標，指引著集團朝向建構可持續未來的方向邁進。

ESG綠色發展及碳中和大獎 恒基地產

The Henderson在正式開幕前已獲得多個獎項，證明集團決心發展尖端建築科技，建設更綠色城市。

以身作則 支持及推廣綠色建築

最近，恒基地產位於中環的旗艦商業項目The Henderson落成，在正式開幕前已獲得多個獎項認證，項目採用尖端建築科技建設綠色城市，包括榮獲中國智慧建築預評價的「三星先鋒級」最高評級。這不僅是全國首個辦公室項目獲此殊榮，更是首個評價得分超過100分的項目，充分肯定集團一直以來在可持續建築方面的努力和成就。

此外，集團也在業界取得驕人成就，榮獲世界綠色建築委員會舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎2022」中的「可持續發展企業領袖」殊榮，成為該委員會的亞太區網絡合作夥伴之一，將支持亞太區網絡當中的16個綠色建築委員會，在促進交流、激發創意和推廣綠色建築方面發揮重要作用。
 

ESG綠色發展及碳中和大獎 恒基地產

由恒基地產支持興建、全港最大規模的過渡性房屋「博愛江夏圍村」已於2023年竣工。

以人為本 助年輕科學家追夢 助基層改善生活環境

集團和李兆基基金多年來一直重視青年發展。其中，李兆基基金全額贊助世界級科學盛會「香港桂冠論壇」，匯聚來自全球的傑出科學家，包括諾貝爾獎得獎者，與來自世界各地近200位青年科學家互相交流，為年輕人提供交流和成長的機會，提升香港和世界各地年輕一代對不同科學和科技領域，特別是在天文學、生命科學與醫學及數學科學的認識和興趣。

除了關注青年發展外，恒基地產亦大力支持提升整體社會福祉，幫助有需要的人。集團積極推動發展過渡性房屋，包括支持興建全港最大規模的過渡性房屋「博愛江夏圍村」，以及在2024年初落成及陸續入伙的「恒莆新苑」。此外，位於元朗牛潭尾南的過渡性房屋項目亦預計於2025年落成，這些項目可以讓更多低收入家庭在輪候公屋期間有穩定的生活環境。
 

ESG綠色發展及碳中和大獎 恒基地產

首屆香港桂冠論壇雲集各國知名及得獎科學家與青年科學家分享精闢見解，以激發年輕科學家科研成就。

言出必行 增環境管治透明度 全力改善氣候與生態

集團對全球氣候變化一直保持警覺並積極行動，今年首次試行自然相關風險評估，更成為首批參考自然相關財務信息披露工作組框架，披露相關風險的香港企業。此外，集團還展開了氣候情境分析和排放量數據披露等工作，以應對氣候變化帶來的挑戰。

集團更加入了香港首批遵循TNFD（自然相關財務披露工作組）框架建議的發展商之列，承諾成為TNFD早期採用者，進一步展現集團致力於2025年按照TNFD建議進行披露，包括管治、戰略、風險管理以及指標和目標，在該報告中作出與自然相關的信息披露。與此同時，集團正在對自然及生物多樣性進行戰略審查，旨在識別有助於集團在獨特的投資組合背景下保護、促進和恢復自然及生物多樣性的策略和做法。

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