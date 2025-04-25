恒基兆業地產有限公司｜領航香港可持續與創新建築目標｜傑出可持續企業大獎─上市公司(地產)

恒基兆業地產有限公司（恒基地產）早年已確立2030年可持續發展願景，實施可持續發展策略G.I.V.E. -「環保為地球」、「創新為未來」、「關愛為人群」和「誠心為社區」，緊密追隨聯合國可持續發展目標。恒基地產以中環超甲級商廈The Henderson及粉嶺One Innovale等旗艦項目為ESG代表，恒基主席辦公室顧問兼可持續發展主管于正人在受訪中提到，部分跨國企業租戶因The Henderson在設計及運營中融入了先進的ESG元素而選擇進駐，顯示ESG已成為租戶及各持份者的重要考量，而非僅優越的地理位置，重新定義香港房地產行業的未來。

The Henderson最近榮獲ModeScore及ActiveScore「雙鉑金」可持續發展認證，成為香港及內地首個獲得此最高殊榮的發展項目。

肩並肩實現減碳目標 于正人指出，這些物業之所以深受歡迎，源於其與租戶的理念高度契合，尤其是對ESG目標的共同追求。恒基地產的ESG合作夥伴計劃（ESG Partnership Programme）匯聚業主、租戶及其員工，共同減少範圍1、2及3的溫室氣體排放。于正人強調：「我們與租戶合作，通過數據管理改善能源使用，幫助持份者實現減碳目標。」例如，The Henderson採用Digital Twin（數碼孿生）技術，結合建築訊息模型（BIM）及智慧設施管理系統，收集能源使用、碳排放及廢物管理等多項ESG數據，協助租戶進行披露及認證。 集團的減排目標已於2024年12月獲得「科學基礎目標倡議組織」(SBTi）批核，與《巴黎協定》保持一致，成為全球超過一萬家致力於減少環境影響的企業之一。于正人表示：「雖然碳信用在全球發展尚未成熟，但我們正與國際標準接軌，通過採購可持續物料與租戶合作減排，逐步實現範圍3的減碳目標。」此外，恒基的物業管理利用人工智能分析水電使用模式，提升能源效率，確保建築運營更具可持續性。

推動綠色建築與融入藝術

提升租戶與居民生活質素 早在十多年前，恒基已開始推行綠色及健康建築實踐，許多物業獲得 WELL認證。就以粉嶺One Innovale為例，居民可通過手機應用程式即時監測風速、溫度、濕度及PM2.5等環境數據。于正人說：「這些數據讓租戶了解周邊環境的舒適度，例如空氣質量，溫度是否適宜，從而提升生活品質。」The Henderson空中花園為租戶提供共享空間，讓其在此參與健康心身靈活動促進身心健康。「我們希望通過綠化空間及運動，幫助各持份者減壓並增強健康意識。」另一方面，于正人亦提到紅磡必嘉坊項目，該項目將2米寬的狹窄街道擴展至3.5米，改善行人舒適度及空氣流通。「這些設計考慮到空氣流動，減少城市熱島效應，提升社區宜居性。」 在藝術融入方面，集團通過獨特設計提升物業吸引力。于正人分享：「One Innovale與藝術家Florentijn Hofman合作，展示一隻10米高的倒立青蛙雕塑，這是全港首個住宅項目引入其作品。」The Henderson則展出全球僅五件獨特作品《Balloon Swan》，其中唯一的紅色版本，亦是目前亞洲唯一展出的作品。透過藝術重新定義辦公室概念，不僅美化環境，還能減壓並增強租戶的社區歸屬感。

應對極端天氣對環境破壞 展望未來，恒基地產將繼續以創新及可持續發展為核心。于正人強調，公司已制定未來五年的減碳計劃，並遵循國際可持續準則理事會（ISSB）的披露指引。「我們正進行氣候風險評估，分析極端天氣如：降雨洪水、極端高溫及海平面上升對物業的影響，並探索可持續採購策略，例如使用環保建築物料。」此外，恒基將進一步推廣人工智能及物聯網技術，例如在商場及住宅項目中使用清潔機器人及智能感應器，提升運營效率。于正人總結：「恒基的目標是通過技術、藝術及可持續發展的融合，打造宜居、創新的社區。」