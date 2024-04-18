數碼身份共享平台有限公司｜企業一小步 環保一大步 為電子卡片賦予永續元素｜傑出綠色應用大獎─綠色科技產品(數碼應用)

數碼身份共享平台有限公司行政總裁王勃Terry (右)與首席營運官陳岐Curtis。

商業營運經常消耗大量紙張，除了貿易買賣牽涉到產品目錄、宣傳刊物和計劃書等外，前線員工見客都會派發卡片。根據環境保護署一項調查推算，港人平均在辦公室每天用紙量近3,867萬張，如將耗紙量疊高計算，相等於近10.3棟IFC國際金融中心的高度（約415米），用紙量實在驚人。對於愈來愈多企業重視ESG理念，數碼身份共享平台有限公司行政總裁王勃Terry認為，簡單如節約紙張經已協助中小企踏出實踐ESG的重要舉措。「我們推出EiD，正是跳出電子卡片的概念，鼓勵減少對紙張的依賴。」首席營運官陳岐Curtis更表示，EiD能轉化成多用途應用場景，減低印刷過程所產生的碳足跡。該產品更為品牌榮獲「傑出綠色應用大獎—綠色科技產品（數碼應用）」，可謂實至名歸。

超級電子卡片的功能 在疫情爆發期間起家，由從事電訊業的Terry及印刷品業務的Curtis創立數碼身份共享平台（Electronic Identity Display, EiD），應用現今智能手機常見的NFC（近場通訊）非接觸式連接技術，開發EiD NFC互動電子卡片。Terry稱起初僅方便自己同事與客戶交換卡片，惟發現市場發展潛力，便聯同Curtis合力將服務商品化。「試問有幾多人會記得手上某張卡片，是在哪個場合萍水相逢而得來？」他認為不少企業員工雖擁有大量客戶卡片，卻沒法跟那些客戶有所聯繫，變相造成浪費。「我們的EiD電子卡片，只要讓客戶的手機輕鬆一拍，對方即可透過WhatsApp自動建立通訊，並同時留有雙方的聯絡資料，以便日後持續商務洽談。」 起初EiD僅接入雙方WhatsApp，情況跟坊間其他電子卡片的功能相若，但Curtis表示EiD的應用場景超越其他電子卡片的功能。「現時EiD的接入點將會是持卡人的個人專屬的資料介面，容許用家自訂想擺放的聯繫方式，如連結不同社交平台帳號、電郵、公司或個人網頁，甚至新增相片集等，有助持卡人建構個性化的身份展示，塑造自己的商業形象。「這也符合我們『數碼身份共享平台』的字面意義。」



從卡片引申至銷售簡報 拓展至活動企劃 Terry表示EiD互動式電子卡片的入手門檻較低，每張僅數百港元起，但後續應用層面龐大。他續說，「你可以在電子卡片上載公司的銷售簡報sales kit、宣傳刊物甚至客戶計劃書，變相節省見客前列印大量紙本文件的成本。」該產品自推出以來，已獲本港大型銀行、保險、電訊公司等採用。而去年起更將產品拓展至大型會議及商務活動，「主辦單位可為賓客提供此卡，除用於活動會場管理，如電子場刊、流程表、頒獎典禮詳情，甚至是將活動的紀念特集存放在卡片內，供來賓查閱。」他表示相關技術更可為企業提供互動智能展板，提供低成本的展覽用途。他又指，基於卡片的接入介面是模組塊建構，因此用戶能在後台輕鬆增減功能，「容許電子卡片於活動上使用，一定時限後便可改成個人用電子卡片。」他認為EiD的豐富應用場景，可為企業節省不同營運時期的紙張印刷之餘，還可以減少活動籌劃的人手安排，小數怕長計。