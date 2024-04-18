華懋集團｜與港同行逾60載 恪守可持續發展原則 建設更宜居香港｜傑出可持續企業大獎─非上市公司(地產)

華懋集團與香港同行逾60年，是香港主要發展商之一，核心業務涵蓋房地產、物業管理、酒店及餐飲娛樂、健康護理及安老服務等，與香港市民息息相關。華懋既非上市公司，亦非由家族經營，集團能更有效平衡利潤、社會和環境價值，透過遵循三個「P」原則（人People、繁榮Prosperity和環境Planet），確保旗下業務均對環境和社會負責，並信要推動改變，單靠一己之力並不足夠，因此樂於跨界別合作，以不同方式創造共享價值，建設一個更宜居香港。

東京街MiC項目

制定減碳路線圖 推動香港房地產創新轉型 全球每年逾半碳排放來自建築環境，為氣候變化的主要源頭之一，在建築設計上實施綠色標準及可持續原則，是有必要的，亦有助保護環境及控制全球碳排放量。為支持香港實現碳中和，華懋集團制定積極進取的「CCG 3050+減碳路線圖」，致力於2030年前將集團的碳排放強度較2020年減少51.8%。此目標已正式通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）批核，有效將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內，為本港第二間獲得此批核的地產發展商。 華懋亦是首個於私人住宅項目採用「組裝合成」建築法（MiC）的發展商。MiC技術可以加快起樓進度，減少建築過程中產生的廢料、碳排放及噪音，同時保障工友安全，提高效率和品質。



如心廣場

如心廣場設全港首個零碳供冷系統 早於2019年，華懋與中華電力就推動電氣化及節能的項目，簽署了為期五年的合作協議，協助華懋旗艦物業如心廣場應用智能環保技術，提升能源效益，至今已節省大約1,400萬度電。華懋集團亦與中電源動簽署協議，以「建設、擁有、營運及移交」（BOOT）形式合作，為如心廣場提供香港首個零碳供冷服務項目，建造全新的水冷式空調系統，提高如心廣場的能源效益，致力減低碳排放。 預計整個新系統可節省超過五成的用電量，相等於每年減少7,000公噸的二氧化碳排放量。



如心園木化石公園