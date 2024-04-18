華潤啤酒(控股)有限公司｜減少能源消耗 廢物排放 水使用 促進綠色轉型｜傑出可持續企業大獎—上市公司(飲料)

華潤啤酒（控股）有限公司（00291）一向秉持着「釀造美好生活」的企業理念，不僅在持續提升產品質量方面不懈努力，更積極推進綠色產業轉型。自從在2021年正式把綠色低碳發展納入企業發展戰略後，集團一直致力於引進和開發更高效的環保生產技術、建立系統化的社會責任管理和效果評估機制，以及與供應商合作推動可持續農業等。這些措施有助於降低能源消耗和碳排放，同時持續探索使用可再生能源和回收水資源的機會，並推動綠色包裝材料的使用，以減少對環境的影響。

節能減排與可再生能源利用

在環境保護方面，截至2024年1月，集團已有9家工廠獲得省級「綠色工廠」稱號，其中黑龍江、鄭州、新都、黔南、武漢5家工廠更榮獲國家級「綠色工廠」稱號。集團更計劃於2025年底建成15家國家級綠色工廠、30家省綠色工廠，以及全面覆蓋市級綠色工廠。集團公司秘書及投資者關係總監梁偉強指，集團業務單位產品的碳排放強度較2020年下降19.4%，今年初碳中和研發中心正式投入運作，成為全國唯一一家跨不同酒種、專門致力於啤酒和白酒領域的研究中心。另外，集團自2021年起已全面實現燃煤零消耗，致力降低汽油、柴油、天然氣等不可再生的天然資源的使用消耗，提升清潔能源和可再生能源使用比例，其中有38家工廠配置沼氣鍋爐，2023年轉化約13.2萬噸蒸氣作為工廠生產能源，節省外購蒸氣成本約人民幣3,517萬元；此外，部分工廠正逐步採用光伏發電儲能，以及增加節水改造建設，務求全面改善能源和水耗管理體系。

