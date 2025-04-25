豐盛生活服務有限公司｜推動環保管理及綠色生活 實踐高水準企業管治｜傑出可持續企業大獎─上市公司(綜合生活服務)

可持續發展已成全球大趨勢，企業的環境、社會及企業管治（ESG）表現逐漸成為各界關注的指標。為了改善環境質素，豐盛生活服務積極在旗下服務項目採用領先的綠色技術，並維持高水準的企業管治標準，以確保透明度和問責性，保護所有持份者的利益。豐盛生活服務榮膺《AM730》「ESG綠色發展及碳中和大獎」，彰顯其將ESG理念貫徹業務的卓越實踐。

可持續發展策略與企業理念 豐盛生活服務執行副主席兼首席執行官林煒瀚表示：「豐盛生活服務秉持『締造美好生活』的企業理念，在持續提升市民生活服務質量方面努力不懈，更積極推廣綠色產業。隨著國際可持續發展披露標準及框架不斷演變，集團一直參考全球領先企業的最佳實踐，密切關注最新發展和更新，以確保集團的可持續發展工作能符合不同持份者的要求和期望。」 豐盛生活服務於2020年成立由董事會委任的環境、社會及管治委員會，定期檢討集團的可持續發展表現，並提供有關ESG方面的建議和實施方案，以提升整體表現。同時，集團更成立ESG工作小組，由21名來自各部門和成員公司的員工組成，專注推動各項ESG倡議的規劃、執行和評估。為了讓各成員公司了解全球ESG的發展趨勢並加強內部管治，集團定期進行實地考察和培訓，確保日常營運的可持續性。

環保措施提升能源效益 豐盛生活服務積極推行環保措施，減少能源消耗，如在辦公室內安裝感應器控制室內照明及維持空調溫度以節約電力、採購節能電器、採用混能或電動車減低汽車燃油消耗，並在供應鏈管理中選擇符合可持續發展標準的合作夥伴。為了進一步減少用紙，該集團已實施電子採購和支付系統，以降低環境負擔。該集團並將環保方案融入其工程項目當中，引入5G先進技術提升環境監測系統，簽定低碳約章，減少碳排放及建築廢料。

減碳排目標 共建更綠色明天 豐盛生活服務推出環保計劃，致力減少碳排放，並在服務中融入綠色理念。該集團的2023/24財政年度目標包括減少0.5%的燃油消耗、1.5%的電力消耗、8%的紙張採購，以及繼續支持港府環境生態局的《節能約章》，通過提高內部環保意識，減少碳足跡。 此外，豐盛生活服務堅持高標準的企業管治，確保所有決策過程透明，並遵循誠信原則，建立與客戶及合作夥伴長久互信的關係。 展望未來，豐盛生活服務將擴大其可持續發展和碳中和領域，增加綠色項目的覆蓋範圍，探索更多創新解決方案，同時與更多企業及組織合作，分享經驗和資源，共建更綠色明天。