鐘聲學校｜展揚舊學 啟發新知 新時代零碳學校 推動綠色科技教育｜傑出綠色應用大獎—綠色項目(教育)

作為全港首間正式註冊的資助男女小學，位於元朗的鐘聲學校由前清秀才黃子律先生於1934年創校至今，90年來一直為莘莘學子提供全人教育。而秉持「展揚舊學 啟發新知」的辦學宗旨，鐘聲學校致力傳承中國文化美德的同時，亦積極利用創新科技，推動綠色科技教育，自小培養學生建立良好環保意識及擴闊世界觀，共同為可持續發展出一分力。 10年前開始每科加入可持續發展元素 今時今日可持續發展是全球熱話，惟早於10年前，鐘聲學校已在學校年度發展計劃中逐步加入可持續發展元素。鐘聲學校校長賴嘉欣直言，針對環保、可持續發展等方面的課程框架，教育局所提供的指引其實著墨不多，較為依賴學校自行制定。她形容當年可謂「摸著石頭過河」，因不希望環保教育僅局限於常識科，或者只教導學生如何進行垃圾分類、源頭減廢等相對基礎的環保知識，故學校管理層及教職員積極研究並規定校本課程中每一科目均須加入可持續發展元素，甚或跨學科，期望能夠將可持續發展植入學生思維，同時更有效地連繫學生、家長、教職員在這方面的認知。



亞洲首間學校採用室內二氧化碳淨化系統 理論固然重要，實踐亦同樣重要。為了更有效推動綠色科技教育，鐘聲學校特別籌組減碳委員會，務求在行政、教學、管理等方面均依從所制定的減碳目標。另外，考慮到學生平日有較長時間逗留於課室內，加上使用冷氣及紙張等都會增加二氧化碳排放，對氣候構成一定影響。 鐘聲學校透過林氏基金的贊助，引入智能室內碳捕獲「Carbon Capture」淨化系統，並安裝在每個班房內，成為亞洲首間學校採用室內二氧化碳淨化系統。賴校長補充，系統已通過本地大學及海外機構認證，能減少室內二氧化碳達80%，不但可使學校抽風系統能耗減少一半，進一步減少學校的碳足跡，空氣中的二氧化碳濃度降低更有助提高學生健康與學習表現。

