CulinArt 1862｜「永續法廚」領航 推動環保明火美食藝術｜傑出綠色應用大獎─綠色項目(高級餐廳)

香港中華煤氣有限公司（下稱：Towngas）旗下餐廳CulinArt 1862繼去年獲頒「傑出綠色應用大獎—綠色項目（餐飲）」之後，今年再憑全新廚藝團隊融合烹飪藝術與可持續發展理念，榮獲「傑出綠色應用大獎─綠色項目（高級餐廳）」。CulinArt 1862宣布兩位被譽為「永續法廚」的兩位主廚Emmanuel Soulière與趙子維Shine Chiu加盟，為餐廳注入創新活力。同時團隊以環境、社會及企業管治（ESG）理念為核心，攜手本地農場，推廣環保飲食文化。

具備豐富國際烹飪經驗的廚藝總監Emmanuel Soulière是法國廚師會的導師，他的職涯涵蓋西班牙、以色列及法國等地的五星級酒店，並曾於巴黎米芝蓮二星餐廳Gastronomic Le Laurent任職行政總廚，屢獲業界認可。而擁有逾20年烹飪經驗的行政總廚Shine Chiu則在多間高級餐廳及酒店入職，精通多種亞洲料理，如今更深造法式料理，除了在Disciples Escoffier廚藝文憑課程中榮獲「最佳學員」稱號外，更於Best of the Best Master Chef Culinary Exchange Competition中榮獲兩面獎牌。今次兩位名廚將為CulinArt 1862炮製全新菜單，將創新與永續理念相結合，向客人呼籲關注地球的美好未來。正如Emmanuel認為，「料理不僅是味蕾的享受，更是對環境與社會的責任。」CulinArt 1862的多元環保餐飲承諾，堅守可持續採購，與本地農戶構建良性合作關係，減少運輸過程中的碳排放，確保穩定的新鮮食材供應。廚房會將廢料如洋蔥皮等轉化為醬料，搭配本地鹽製作獨特調味品，也會用有機食材開發不同醬料，傳遞減少資源浪費的重要意義。餐廳又會善用Towngas於元朗設立的有機菜園，種植各類食材，用有機材料入饌，農莊部分收成還會送到社福機構，贈予有需要的人士。餐廳更會於餐廳內種植食用花卉及微型蔬菜，提升料理的風味與美感，同時促進生物多樣性。

支持可持續農業 5月將舉辦「本地食用花盛宴」

CulinArt 1862全力支持本地農產品，除上述Towngas自設有機低碳農場為餐廳提供新鮮蔬菜外，更聯同「香港原蜜（Hong Kong Raw Honey）」，採集於自家培殖的荔枝蜜、龍眼原蜜等，以零人工添加入饌，於早前推出首個「可持續發展」為主題的周末下午茶套餐，通過顧客品嘗體驗，喚醒大眾對可持續養蜂行業的支持。餐廳更攜手法國廚師會（Disciples Escoffier），預告將夥拍「水糧莊（Hydrogro）」本地水耕種植農莊，於5月14日晚上七時舉辦「IDE永續本地食用花盛宴」，推廣食用花卉、連枝車厘茄、原生品種番茄及各種風味獨特的新鮮農產品。

公司綠色營運架構

CulinArt 1862在綠色環保方面的倡議是由一個堅實的架構設立並監督著「綠色使命」，與Towngas的整體「ENERGY」ESG戰略一致。先由一位資深經理負責餐廳運作，在部門層面上將使命付諸實施。再與負責CulinArt 1862的餐飲業務經理進行溝通，在操作層面上實施這些措施。最後，在現場層面上指定了一位綠色大使，以促進這些措施的日常實施並評估進展情況。這種由下而上的溝通，讓CulinArt 1862全體員工都參與其中，並被要求在每月會議上向管理層匯報他們的新建議和發現。

在餐廳營運層面，要確保餐廳廚師、員工、顧客以及工商客戶對ESG的願景保持一致，是具有挑戰性的。為了達到這一目標，餐廳積極溝通以傳達ESG資訊並獲取顧客的認可，同時努力與工商客戶達成雙贏協議，共同推動可持續發展和社會責任的實現。Towngas相信，通過加強內外部的溝通和合作，可能夠實現成本控制並取得共同的成功。這將有助於確保ESG願景得到實現，同時為旗下餐廳、員工和顧客帶來可持續的價值。

CulinArt 1862

地址：銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場地下及1樓

WhatsApp：5411 8610