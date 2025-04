CulinArt 1862｜「永續法廚」領航 推動環保明火美食藝術｜傑出綠色應用大獎─綠色項目(高級餐廳)

「永續法廚」展現技藝 行動支持地球未來

具備豐富國際烹飪經驗的廚藝總監Emmanuel Soulière是法國廚師會的導師,他的職涯涵蓋西班牙、以色列及法國等地的五星級酒店,並曾於巴黎米芝蓮二星餐廳Gastronomic Le Laurent任職行政總廚,屢獲業界認可。而擁有逾20年烹飪經驗的行政總廚Shine Chiu則在多間高級餐廳及酒店入職,精通多種亞洲料理,如今更深造法式料理,除了在Disciples Escoffier廚藝文憑課程中榮獲「最佳學員」稱號外,更於Best of the Best Master Chef Culinary Exchange Competition中榮獲兩面獎牌。今次兩位名廚將為CulinArt 1862炮製全新菜單,將創新與永續理念相結合,向客人呼籲關注地球的美好未來。正如Emmanuel認為,「料理不僅是味蕾的享受,更是對環境與社會的責任。」CulinArt 1862的多元環保餐飲承諾,堅守可持續採購,與本地農戶構建良性合作關係,減少運輸過程中的碳排放,確保穩定的新鮮食材供應。廚房會將廢料如洋蔥皮等轉化為醬料,搭配本地鹽製作獨特調味品,也會用有機食材開發不同醬料,傳遞減少資源浪費的重要意義。餐廳又會善用Towngas於元朗設立的有機菜園,種植各類食材,用有機材料入饌,農莊部分收成還會送到社福機構,贈予有需要的人士。餐廳更會於餐廳內種植食用花卉及微型蔬菜,提升料理的風味與美感,同時促進生物多樣性。