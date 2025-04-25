ESG傑出可持續企業大獎─上市公司(銀行)｜中國銀行(香港)有限公司 推動普惠金融 促進社會和諧

中國銀行（香港）有限公司（「中銀香港」）根植香港逾百年，秉承「根植於斯，服務於斯」的宗旨，堅持可持續發展理念，全力踐行中國特色金融文化，積極推動金融高質量發展，履行企業社會責任，為各持份者及社區增創價值。

中銀香港通過三個「五年規劃」構建一個全面系統的藍圖，第一個五年規劃《2021年至2025年可持續發展規劃》以「基礎與發展並重，邁向高質量可持續發展新階段」為目標，持續落實執行「促進綠色高質量發展、創建美好互益社會、夯實高效透明管治」三大戰略，從產品及服務、政策及流程、人才及文化、系統及營運、披露及品牌展開其可持續發展相關的舉措。該行更每年將五年規劃細化成為年度重點工作任務，確保順利推進和長期均衡穩健的發展。踏入第二個五年規劃，《2026年至2030年可持續發展規劃》的目標為「加速發展可持續銀行，使低碳經濟優勢初顯」；而第三個五年規劃《2031年至2035年可持續發展規劃》的目標為「以區域領先為目標，致力成為具有綜合服務能力的綠色智慧銀行，長久推動區域平衡發展，共創美好社會」。

中銀香港秉持「以客戶為中心」的理念，致力於為社會弱勢群體及中小企業提供可負擔的金融服務。2024年，中銀香港優化服務設施，升級智能化設備，並在偏高齡化地區及偏遠公共屋邨增設新網點，提升對長者及弱勢社群的服務水平。該行還走進社區舉辦百場普惠金融及防詐騙講座，為長者、學生、港漂等灌輸普及金融和防欺詐知識。此外，該行又舉辦「銀髮族活學自助銀行」活動，讓長者熟識櫃員機的操作方法，學習透過簡易提款卡進行基本的銀行服務，幫助長者更自信和安心地使用自助銀行服務。

致力支持公益慈善

2024年，中銀香港開展超過60個慈善公益項目，涵蓋扶貧助弱、青少年發展、環境保護等多個領域，惠及超過780萬人次。歷年來，中銀香港與1994年成立的中銀香港慈善基金已累計捐款近港幣17億元。此外，該行倡導「人人做義工」，每年設立「中銀義工周」，8,400人的義工隊伍於2024年組織及參與逾160項多元化的社區義工活動，總服務時數近3萬小時，逾5萬人次受惠。

該行自「共創明Teen計劃」開展以來一直積極支持活動，2024年共組織420名員工擔任友師，其中21名友師獲獎；1名友師更獲頒「行政長官社區服務獎狀」。中銀香港通過BoC Pay為保良局、仁愛堂等多間慈善機構的賣旗活動提供電子支付服務，滿足市民對便捷、安全捐款方式的需求。

年內，中銀香港支持舉辦多個城中大型盛事，包括「中銀港珠澳大橋香港段半馬拉松」、「中銀香港網球公開賽2025」、香港故宮「中華文明溯源」特別展覽、M+呈獻「貝聿銘：人生如建築」特別展覽等，助力香港建設中外文化藝術交流中心和國際體育盛事之都。

中銀香港推動可持續發展、履行社會責任的成效得到市場高度認可，2024年獲《歐洲貨幣》「香港最佳企業責任銀行」殊榮，並首度入選「富時社會責任指數系列」成份股。