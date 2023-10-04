ESG｜中銀贊助香港綠色金融協會年度論壇 助力可持續發展

中銀香港(2388)連續6年贊助「香港綠色金融協會年度論壇」，促進業界及跨境協作助力可持續發展，今年主題為「驅動低碳轉型 邁向淨零未來」，與會及專題演講嘉賓聚焦探討轉型路徑，以及最新趨勢和解決方案，以克服挑戰並實現轉型目標，並以減輕氣候相關風險、增強抵禦能力、降低排放，最終實現淨零排放。
論壇圍繞四大主題作深入探討，包括實現可信以及科學的轉型路徑、碳定價的角色及影響、金融產品創新助力轉型及綠色科技創新加速自然保護，藉此深化主要持分者之間的跨境多邊對話，促進可持續金融、綠色技術和產品創新，並探討如何能幫助香港、內地及亞洲國家加速實現淨零目標。逾1,500名來自內地和香港政府官員、監管機構、金融機構、企業及民間組織於現場或透過視像會議參與活動，包括財政司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀，及中銀香港總法律顧問、立法會議員簡慧敏。此外，中銀香港可持續業務發展總監(公司金融)兼環球企業金融部副總經理范頴如及高級可持續發展團隊經理劉逸飛也參與討論環節，和與會者分享真知灼見。
簡慧敏倡議建立「碳市通」機制
簡慧敏於論壇後表示，一直倡議香港應積極與國家建立「碳市通」機制，在促進香港成為全球高質量的自願性碳交易市場的同時，推動「國家核證自願減排量」(China Certified Emission Reduction，CCER)與其他國際碳交易市場融通合作，發揮橋樑作用。在轉型金融和可持續金融發展方面，金管局和證監會以「傾斜(tilt)」(即逐步過渡至全綠色)方式推進(而不是「非綠不可」排除方式)。堅信只要香港牢記作為「超級聯繫人」使命，為全球資本及經香港和內地集資的綠色項目提供融通渠道，進一步為市場參與者制定適切的分類框架和其他相關標準。
強化綠色經濟轉型的籌融資和投資活動
范頴如指，實現淨零排放是全球的一致目標，不是單一國家或組織便能實踐，而是需要各行業及跨界別持分者一同協作，包括在經驗知識分享、標準設定、資金融通及意識加強等領域。目前不同地區在綠色分類框架上，尚未有一致標準，或蒙上「漂綠」憂慮；中歐制定了「可持續金融共同分類目錄」，為共同標準奠定重要基礎。加上在中國人民銀行指導下，將進一步研究制定轉型金融分類標準，強化綠色經濟轉型的籌融資和投資活動，為實現淨零排放開展康莊大道。范頴如續說，在低碳轉型中，金融機構不應只著眼企業業務發展，更需顧及對不同持分者影響。相信建立透明、清晰綠色分類框架及標準，為低碳轉型 的企業提供更包容及更具效益的資金方案，可帶動實現淨零排放的可持續發展目標。
此外，劉逸飛指，碳定價以及碳市場建設是推動企業和整個經濟邁向低碳、可持續發展重要一環，令企業能更清楚碳排放所帶來的財務影響，從而做出更符合可持續發展的業務決定。銀行在香港碳定價和碳市場發展肩負重要責任，一方面可幫助制訂標準並提供所需金融服務支持，另一方面充分發揮大灣區一體化的優勢，引導區內企業更積極參與碳市場交易，實現自身低碳轉型的同時，合力壯大香港的市場規模。