ESG｜中銀贊助香港綠色金融協會年度論壇 助力可持續發展

簡慧敏倡議建立「碳市通」機制 簡慧敏於論壇後表示，一直倡議香港應積極與國家建立「碳市通」機制，在促進香港成為全球高質量的自願性碳交易市場的同時，推動「國家核證自願減排量」(China Certified Emission Reduction，CCER)與其他國際碳交易市場融通合作，發揮橋樑作用。在轉型金融和可持續金融發展方面，金管局和證監會以「傾斜(tilt)」(即逐步過渡至全綠色)方式推進(而不是「非綠不可」排除方式)。堅信只要香港牢記作為「超級聯繫人」使命，為全球資本及經香港和內地集資的綠色項目提供融通渠道，進一步為市場參與者制定適切的分類框架和其他相關標準。

強化綠色經濟轉型的籌融資和投資活動 范頴如指，實現淨零排放是全球的一致目標，不是單一國家或組織便能實踐，而是需要各行業及跨界別持分者一同協作，包括在經驗知識分享、標準設定、資金融通及意識加強等領域。目前不同地區在綠色分類框架上，尚未有一致標準，或蒙上「漂綠」憂慮；中歐制定了「可持續金融共同分類目錄」，為共同標準奠定重要基礎。加上在中國人民銀行指導下，將進一步研究制定轉型金融分類標準，強化綠色經濟轉型的籌融資和投資活動，為實現淨零排放開展康莊大道。范頴如續說，在低碳轉型中，金融機構不應只著眼企業業務發展，更需顧及對不同持分者影響。相信建立透明、清晰綠色分類框架及標準，為低碳轉型 的企業提供更包容及更具效益的資金方案，可帶動實現淨零排放的可持續發展目標。 此外，劉逸飛指，碳定價以及碳市場建設是推動企業和整個經濟邁向低碳、可持續發展重要一環，令企業能更清楚碳排放所帶來的財務影響，從而做出更符合可持續發展的業務決定。銀行在香港碳定價和碳市場發展肩負重要責任，一方面可幫助制訂標準並提供所需金融服務支持，另一方面充分發揮大灣區一體化的優勢，引導區內企業更積極參與碳市場交易，實現自身低碳轉型的同時，合力壯大香港的市場規模。