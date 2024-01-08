ESG｜中銀香港與龍運巴士簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款

中銀香港(2388)與龍運巴士宣布，雙方簽訂一筆2億元3年期可持續發展表現掛鈎貸款協議，此為龍運首筆可持續發展表現掛鈎貸款，貸款所得之款項將用作龍運的日常營運資金，支持現正進行的可持續發展工作，以減低其業務營運對環境的影響及推動綠色運輸。

可獲得貸款利率優惠

龍運將按照環境、社會及管治(ESG)相關範疇訂下的三項可持續發展績效指 標，包括減低巴士溫室氣體排放水平、增加購入綠色能源巴士數量，以及增加員工的平均培訓時數，為減低碳排放出一分力。當龍運達到所訂立的指標時，即可獲得貸款利率優惠，從而節省融資成本。相關指標由香港品質保證局給予獨立第二方意見，並將於貸款期內每年更新。