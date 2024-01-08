ESG｜中銀香港與龍運巴士簽訂首筆可持續發展表現掛鈎貸款

中銀香港(2388)與龍運巴士宣布，雙方簽訂一筆2億元3年期可持續發展表現掛鈎貸款協議，此為龍運首筆可持續發展表現掛鈎貸款，貸款所得之款項將用作龍運的日常營運資金，支持現正進行的可持續發展工作，以減低其業務營運對環境的影響及推動綠色運輸。
可獲得貸款利率優惠
龍運將按照環境、社會及管治(ESG)相關範疇訂下的三項可持續發展績效指 標，包括減低巴士溫室氣體排放水平、增加購入綠色能源巴士數量，以及增加員工的平均培訓時數，為減低碳排放出一分力。當龍運達到所訂立的指標時，即可獲得貸款利率優惠，從而節省融資成本。相關指標由香港品質保證局給予獨立第二方意見，並將於貸款期內每年更新。
龍運財務總監梁祖德指，將致力推動香港綠色運輸，已訂下清晰新能源巴士發展時間表及路線圖，這次協議中訂立的關鍵環保績效指標不僅與特區政府的碳中和目標互相契合，更體現了集團就應對氣候變化的決心和貢獻。是次與中銀香港合作，提供首個綠色金融方案，減輕融資成本，讓推動更多與可持續發展相關的措施。將繼續尋找更多合適融資方案，帶領香港交通運輸業邁向環保新時代。
支持公共運輸業低碳轉型
中銀香港環球企業金融部副總經理胡堅毅指，該行支持公共運輸業低碳轉型，促進綠色運輸發展，助力香港實現碳中和目標。是次為首筆為公共運輸行業提供可持續發展表現掛鈎貸款，成為龍運踐行綠色可持續發展理念夥伴，助其車隊升級至零排放電動巴士，以提升車隊環保效能表現，支持公共運輸綠色轉型。未來將繼續配合不同企業客戶綠色發展及轉型需要，提供合適綠色金融方案，協助企業達成可持續發展目標。