ESG｜信和中石化合作 增8個電動車充電站 拓綠色運輸

信和集團與中石化(香港)擴大電動車充電站覆蓋範圍，鼓勵綠色運輸，信和現為中石化最大電動車充電站戰略合作夥伴，並為旗下8項物業增設62個充電點，覆蓋工廈、住宅、寫字樓及商場項目。
已設置超過1700個充電點
信和資產管理董事蔡碧林指，秉持《可持續發展願景2030》，以減少碳排放為目標，將可持續發展融入業務各層面，旗下信和管業優勢積極響應政府綠色運 輸政策，於旗下管理的物業中已設置超過1,700個充電點，並成為電動車充電點數量最多的香港地產發展商之一。亦致力連繫志同道合夥伴，拓展電動車充電站覆蓋範圍，並積極透過不同電動車泊車優惠計劃及宣傳，方便及鼓勵巿民更廣泛使用電動車。
續拓展電動車充電站服務網絡
另外，中石化總經理李繼從說，與信和合作，透過其廣泛覆蓋工、商、住、舖等多項物業，進一步拓展電動車充電站服務網絡，共同推動香港實現「碳中和」。中石化香港將繼續秉持「低碳環保，綠色發展」理念，積極拓展新能源使用和供應，為電動車車主提供更先進及便利充電服務，促進香港綠色運輸發展，努力將香港打造成為全球高效電動車應用都市之一。
是次計劃增設的電動車充電站覆蓋集團旗下多個物業，包括奧海城三期、屯門市廣場一期、寶馬山花園、電氣道148號、富登中心、利登中心、國際交易中心以及企業中心等，為電動車駕駛人士帶來更方便和優質的充電體驗。
此外， 集團旗下跨商場獎賞計劃S⁺REWARDS亦將與中石化合作推出各項獎賞兌換計劃，以點數兌換中石化旗下充電服務優惠券。