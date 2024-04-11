ESG｜信和中石化合作 增8個電動車充電站 拓綠色運輸

信和集團與中石化(香港)擴大電動車充電站覆蓋範圍，鼓勵綠色運輸，信和現為中石化最大電動車充電站戰略合作夥伴，並為旗下8項物業增設62個充電點，覆蓋工廈、住宅、寫字樓及商場項目。

已設置超過1700個充電點

信和資產管理董事蔡碧林指，秉持《可持續發展願景2030》，以減少碳排放為目標，將可持續發展融入業務各層面，旗下信和管業優勢積極響應政府綠色運 輸政策，於旗下管理的物業中已設置超過1,700個充電點，並成為電動車充電點數量最多的香港地產發展商之一。亦致力連繫志同道合夥伴，拓展電動車充電站覆蓋範圍，並積極透過不同電動車泊車優惠計劃及宣傳，方便及鼓勵巿民更廣泛使用電動車。