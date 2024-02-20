ESG｜信銀國際尖沙咀首間ESG旗艦分行開業 首間採用太陽能玻璃作外牆

中信銀行(國際)宣布，首間以環境、社會和企業管治(ESG)為主題的旗艦分行正式進駐尖沙咀，在推動綠色金融發展上具有重大意義。該行指透過該ESG旗艦分行，將繼續把握粵港澳大灣區發展機遇，積極拓展跨境業務。該行個人及商務銀行業務副總監及渠道管理主管袁妙齡指，在尖沙咀廣東道開立全新ESG旗艦分行，是該行零售發展策略重要一步，除為本地及跨 境客戶提供更專業、便捷銀行服務外，新分行從地標式外觀、人性化室內設計和選材、及無紙化服務，充分展示積極踐行ESG理念。

預計每月可再生 200 千瓦特小時度電 該分行是全港首間採用太陽能玻璃作為外牆物料的銀行分行。樓高三層太陽能 玻璃裝置，預計每月可再生200千瓦特小時(kWh)度電供分行使用，為使用再生能源於零售營運起先導作用。

此外，以通透採光設計和節能LED自動感光系統，配合智能恆溫中央冷氣，將減低日常用電；大量採用可再生、無毒、低排放的環保建材於傢俱、牆身及地毯等，如會客室桌面由混合了超過30%以上的辣椒葉和辣椒籽等環物料製造； 以及超過300塊99%再生玻璃組建而成的特色牆等。