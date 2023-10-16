ESG｜可持續投資策略 施羅德看好氣候變化投資主題

股債混合形式調和投資組合 為平衡增長與收益，投資者可考慮採取多元資產配置策略，透過同時投資於可持續企業債券或綠色債券，以股債混合形式調和投資組合。隨著整體利率水平上升，綠色債券目前亦能夠提供不俗收益水平，香港所發行新一批零售綠色債券保證息率便提高至4.75厘。 一些非直接與可持續發展相關，但在ESG方面有良好表現的企業，或設有明確碳中和目標和計劃的公司，也應該被歸納在可持續投資範圍內。 轉型採用可再生能源 可持續投資回報表現仍會受到短期因素，包括通脹和利率攀升等宏觀經濟因素影響。但整體而言，綠色轉型及可持續投資已經是不可逆轉趨勢，與過去兩、3年相比，如今可持續發展概念已更廣泛被投資者和企業所接納，愈來愈多企業正計劃通過節能減排達至淨零碳排放。舉例來說，部分傳統能源公司已開始著手轉型採用可再生能源，有計劃摒棄傳統的化石燃料業務，因此相信能源公司和其他行業在業務轉型過程中，能為市場帶來更多及範圍更廣投資機會，同時有助為社會和環境帶來持久的正面影響。 值得投資者留意的是，在名義上宣稱向低碳經濟轉型的企業，是否設有具體目標和計劃、以實踐更可持續發展的商業模式轉型、進展如何、以及其轉型行動計劃是否可信，因此，更積極地與企業及發行人進行互動(業内稱為行使積極擁有權)至關重要，從而能更大程度地參與所投資資產的活動，進而鼓勵負責任的企業行為，以及促進更具可持續性的業務實踐，最終反映到良好的企業管治上。