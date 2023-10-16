ESG｜可持續投資策略 施羅德看好氣候變化投資主題

在氣候變化影響下，極端天氣出現變得更頻繁，如本港9月降雨量為有紀錄以來最高水平，單日曾錄得相當於約全年四分一降雨量。在大規模暴雨肆虐下，香港多處地區出現水浸、交通癱瘓，這反映極端天氣威脅已迫在眉睫。除日常生活受到影響，氣候變化對投資組合的影響更不容忽視，而可持續投資已成為投資界不可或缺的理念。
施羅德投資亞太地區多元化資產管理主管于學宇指，自2020年起，已將環境、社會和企業管治(ESG)因素納入整體投資研究流程和策略考量。實踐可持續投資，對投資者而言不但能實現道德價值，更能藉由公司具體企業管理目標，為投資組合帶來實際好處。近期發現重視可持續發展的公司較少出現要削減派息情況，也因此有較穩定派息紀錄，最終可以回饋投資者。當企業更重視可持續發展，意味著擁有更健全中長期戰略規劃，可能以相對較低成本獲得資金，也更加能夠反映在更穩健盈利能力和財務報表之上。
看好太陽能、風能及電動車
在可持續投資範疇方面，氣候變化是看好主題之一，當中包括太陽能、風能及電動車等副主題，整體可再生和潔淨能源亦是目前較關注行業之一，相信可從碳中和及碳達峰中長期目標中受惠。今年以來，大型可再生能源股票表現優於較小型可再生能源股票，也反映整體宏觀經濟環境也會對氣候變化相關投資在周期內發生作用。投資者必須要對宏觀經濟及可持續性投資有相關的認知及判斷，才能夠以最穩健的方式獲取回報及收益。
股債混合形式調和投資組合
為平衡增長與收益，投資者可考慮採取多元資產配置策略，透過同時投資於可持續企業債券或綠色債券，以股債混合形式調和投資組合。隨著整體利率水平上升，綠色債券目前亦能夠提供不俗收益水平，香港所發行新一批零售綠色債券保證息率便提高至4.75厘。
一些非直接與可持續發展相關，但在ESG方面有良好表現的企業，或設有明確碳中和目標和計劃的公司，也應該被歸納在可持續投資範圍內。
轉型採用可再生能源
可持續投資回報表現仍會受到短期因素，包括通脹和利率攀升等宏觀經濟因素影響。但整體而言，綠色轉型及可持續投資已經是不可逆轉趨勢，與過去兩、3年相比，如今可持續發展概念已更廣泛被投資者和企業所接納，愈來愈多企業正計劃通過節能減排達至淨零碳排放。舉例來說，部分傳統能源公司已開始著手轉型採用可再生能源，有計劃摒棄傳統的化石燃料業務，因此相信能源公司和其他行業在業務轉型過程中，能為市場帶來更多及範圍更廣投資機會，同時有助為社會和環境帶來持久的正面影響。
值得投資者留意的是，在名義上宣稱向低碳經濟轉型的企業，是否設有具體目標和計劃、以實踐更可持續發展的商業模式轉型、進展如何、以及其轉型行動計劃是否可信，因此，更積極地與企業及發行人進行互動(業内稱為行使積極擁有權)至關重要，從而能更大程度地參與所投資資產的活動，進而鼓勵負責任的企業行為，以及促進更具可持續性的業務實踐，最終反映到良好的企業管治上。