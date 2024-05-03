ESG｜可持續發展教育平台Sustainify成立 首階段推廣ESG消費

一班來自不同國藉、Z世代 (Gen Z) 的香港學生，近日在港創立了一個名為Sustainify的「ESG可持續發展教育平台」，希望由年輕人主導及倡議，透過與商界及不同非牟利機構合作，在年青人界別推廣可持續發展ESG。該平台致力推廣可持續ESG消費及可持續產品背後故事，並透過與跨界別聯動舉行ESG分享會、慈善義工參與等活動，通過專屬網上平台和社交媒體，連結更多年輕人一同參與，共同實踐可持續發展理念。

其中一名創辦人僅有17歲 平台日前正式成立，並邀請了超過30大機構包括聯合國教科文組織UNESCO代表，與一眾年輕人交流，探討年輕人如何在可持續發展上發揮角色等。Sustainify並將與非牟利機構 ONE PILE合作，在五月推出「捐書換ESG零食禮盒」活動，一方面環保回收舊書，同時推廣符合聯合國可持續標準的食物。有關平台至今已有超過2千人學生參與。

今年只有17歲的創辦人之一Boris表示: 「當大家認為ESG及可持續發展非常重要的時候，原來不少中小學基本課程內並沒有系統化的包含這方面的教學。在去年暑假當義工期間，認識了一班志同道合的朋友，大家都十分認同可持續發展教育，特別在COVID疫情過後，同輩之間更難找到與可持續發展相關活動和產品。 透過三大形式實踐可持續發展 這平台將透過三大形式，來實踐推動可持續發展，當中，包括推廣負責任消費 (responsible consumption)，即消費時候先考慮及了解產品背後製作過程，才作出決定是否透過消費來支持該產品的發展。第一階段，他們因應香港學生普遍有吃零食習慣，挑選某些零食進行ESG研究，由食物的原材料、生產過程、包裝等逐一深究，根據聯合國所定的國際化準則，來看有關的零食等是否附合標準。Boris指，希望同學了解所吃的食物背後，是否採用有機原料，他亦希望透過平台達到負責任消費。