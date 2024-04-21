ESG｜啟德體育園採綠色建築和生態環境設計 致力推動可持續發展

啟德體育園將在2025年上半年啟用，是全港最大型的綜合體育及娛樂新地標，同時積極推動香港可持續發展，透過採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區暢達度和與周邊社區連貫性，以鼓勵市民使用公共交通工具出行等，致力打造環保低碳的賽事活動場地，為香港的綠色體育發展開創新里程。
啟德體育園發言人表示，作為香港最重要體育運動場地設施提供者之一，亦深 信綠色體育對社會可持續發展重要性。項目設計和建造階段已注入多項可持續發展元素，落實措施減低園區的碳排放量，致力協助香港在2035年前實現碳排放量減半的能源與氣候政策目標，推動體育園成為具有低碳環保概念的場館，並鼓勵和影響更多體育場館和組織邁向可持續發展之路。
綠化率超過30% 種植超過1000棵樹木
園區的綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，減少城市熱島效應並提升視覺舒適度；透過綠化天台及垂直綠化，提高城市生態及淨化空氣；所有建築物均採用先進的通風系統和綠色設計，改善空氣質量並減少碳排放；所有私家車泊位均設有電動車充電設施等。
體育園內的建築物以減碳排放的目標設計，配備最新的節能系統，以降低整體能源消耗，例如超過10%屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少1%的建築物能源使用量，能有效減少每年約1,000公噸碳排放量，相等於來自種植43,400棵大樹的溫室氣體減排、在室內體育館和室外運動場廣泛採用LED照明系統，同時符合國際賽事標準等。
實施全面的廢物回收及管理措施
另外，體育園將實施全面的廢物回收及管理措施，以達致有效回收及減少製造一次性使用物品，所有場館設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25%的灌溉需求等。
體育園致力落實創新解決方案，提升園區內的暢達度及與周邊社區的連貫性，採用以行人為導向的交通規劃措施，連接不同的公共交通工具，包括港鐵、巴士和渡輪等，以及附近的行人網絡等。