ESG｜啟德體育園採綠色建築和生態環境設計 致力推動可持續發展

啟德體育園將在2025年上半年啟用，是全港最大型的綜合體育及娛樂新地標，同時積極推動香港可持續發展，透過採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區暢達度和與周邊社區連貫性，以鼓勵市民使用公共交通工具出行等，致力打造環保低碳的賽事活動場地，為香港的綠色體育發展開創新里程。

啟德體育園發言人表示，作為香港最重要體育運動場地設施提供者之一，亦深 信綠色體育對社會可持續發展重要性。項目設計和建造階段已注入多項可持續發展元素，落實措施減低園區的碳排放量，致力協助香港在2035年前實現碳排放量減半的能源與氣候政策目標，推動體育園成為具有低碳環保概念的場館，並鼓勵和影響更多體育場館和組織邁向可持續發展之路。