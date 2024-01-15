ESG｜國泰增合作夥伴 推動使用可持續航空燃油

國泰航空(293)指，積極與重要持份者加強合作，實現航空業碳減排和在2050 年實現淨零碳排放的目標。國泰於2022年成功推出「企業可持續航空燃油計劃」，近日指有三個新的合作夥伴加入計劃，分別是貨運客戶中菲行國際物流集團、郵船物流，以及首個參與計劃的非牟利機構(NGO)商界環保協會，冀減少商務旅行及貨運的碳排放。
能減少超過80%生命周期
國泰行政總裁林紹波指，該集團正採取多管齊下策略，為行業邁向綠色未來作出貢獻。可持續航空燃油是當中不可或缺的關鍵，該計劃自推出以來，獲得企業和貨運客戶大力支持。還在亞洲地區建立新的可持續航空燃油供應夥伴關係，向可持續航空燃油供應鏈傳遞來自這個地區明確而穩定需求的重要信息。可持續航空燃油被視為未來數十年航空業運作中最重要減碳方案，視乎所採用的技術及材料，可持續航空燃料相對於傳統飛機燃料能減少超過80%生命周期的碳排放。
新合作夥伴參與了計劃的首批創始客戶包括友邦保險(1299)、香港機場管理局、近鐵國際貨運、羅兵咸永道、渣打銀行和太古股份(019)。作為企業氣候行動領導者，國泰的「企業可持續航空燃油計劃」合作夥伴致力通過使用可持續航空燃油，減少其商務旅行和航空貨運活動對氣候的影響。
首批承諾於2030年將可持續航空燃油
國泰是全球首批承諾於2030年將可持續航空燃油使用量提升至總燃油消耗百分之十的水平的航空公司之一。在2022年首次在香港國際機場使用可持續航空燃油。去年，還在新加坡樟宜機場和洛杉磯國際機場首次成功於海外為商業航班上加注可持續航空燃油。過去一年使用的可持續航空燃油以廢棄食用油和動物脂肪製成，由燃油供應商埃克森美孚和蜆殼提供。除增加可持續航空燃油使用外，碳減排路線圖還包括機隊現代化、提升運營效率、利用先進技術實現航空業碳減，以及高質素的碳抵消。