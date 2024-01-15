ESG｜國泰增合作夥伴 推動使用可持續航空燃油

國泰航空(293)指，積極與重要持份者加強合作，實現航空業碳減排和在2050 年實現淨零碳排放的目標。國泰於2022年成功推出「企業可持續航空燃油計劃」，近日指有三個新的合作夥伴加入計劃，分別是貨運客戶中菲行國際物流集團、郵船物流，以及首個參與計劃的非牟利機構(NGO)商界環保協會，冀減少商務旅行及貨運的碳排放。

能減少超過 80% 生命周期

國泰行政總裁林紹波指，該集團正採取多管齊下策略，為行業邁向綠色未來作出貢獻。可持續航空燃油是當中不可或缺的關鍵，該計劃自推出以來，獲得企業和貨運客戶大力支持。還在亞洲地區建立新的可持續航空燃油供應夥伴關係，向可持續航空燃油供應鏈傳遞來自這個地區明確而穩定需求的重要信息。可持續航空燃油被視為未來數十年航空業運作中最重要減碳方案，視乎所採用的技術及材料，可持續航空燃料相對於傳統飛機燃料能減少超過80%生命周期的碳排放。