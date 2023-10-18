ESG｜安永舉辦簡報會探討董事會在可持續發展中的角色

因應本地及全球對環境、社會及管治(ESG)方面發展趨勢，董事會必須及時了解相關最新發展，以確保企業為遵守最新的監管要求做好妥善準備，邁向低碳未來。安永舉辦「獨立非執行董事董事會簡報會：ESG 經濟」，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒指，董事會職責不僅是領導公司遵守法規，為履行信託責任，亦必須確保業務實踐對持分者而言是可靠和透明。有效可持續發展治理需要領導層能積極挑戰可持續發展策略，監督承諾的實施，並主動與投資者互動。無論公司選擇何種ESG解決方案，這些關鍵行動對有效的可持續發展監督都至關重要。

成功達至負碳排放

她續指，該公司2022財年已成功達至負碳排放，並繼續朝著2025年實現淨零排放目標邁進，多年來與政府、企業、學術界和非政府組織積極合作，進行多項可持續發展及ESG為主題的項目，攜手締造可持續發展的未來。

安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳奕新指，他觀察到優先考慮可持續發展相關政策，以達致互惠互利，正是企業和投資者有著的共同目標，企業必須首先識別，並投資與其業務直接相關可持續發展議題。透過關注這些實質議題，可更有效地分配資源，以制定更具影響力的可持續發展策略。