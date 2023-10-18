ESG｜安永舉辦簡報會探討董事會在可持續發展中的角色

因應本地及全球對環境、社會及管治(ESG)方面發展趨勢，董事會必須及時了解相關最新發展，以確保企業為遵守最新的監管要求做好妥善準備，邁向低碳未來。安永舉辦「獨立非執行董事董事會簡報會：ESG 經濟」，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒指，董事會職責不僅是領導公司遵守法規，為履行信託責任，亦必須確保業務實踐對持分者而言是可靠和透明。有效可持續發展治理需要領導層能積極挑戰可持續發展策略，監督承諾的實施，並主動與投資者互動。無論公司選擇何種ESG解決方案，這些關鍵行動對有效的可持續發展監督都至關重要。
成功達至負碳排放
她續指，該公司2022財年已成功達至負碳排放，並繼續朝著2025年實現淨零排放目標邁進，多年來與政府、企業、學術界和非政府組織積極合作，進行多項可持續發展及ESG為主題的項目，攜手締造可持續發展的未來。
安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務合夥人陳奕新指，他觀察到優先考慮可持續發展相關政策，以達致互惠互利，正是企業和投資者有著的共同目標，企業必須首先識別，並投資與其業務直接相關可持續發展議題。透過關注這些實質議題，可更有效地分配資源，以制定更具影響力的可持續發展策略。
須建立有效的治理和問責框架
其次，須建立有效的治理和問責框架，從而促進各層面的公開討論及積極參與。此全面的方法可確保董事會深入了解風險和機遇，將可持續性納入決策過程。最後，企業應採用比合規要求更嚴格的報告標準，並積極考慮採用數據審計服務，以提升企業透明度和可信度。這些舉措均能為企業及投資者，在可持續未來方面收穫共同利益。
將環保視為企業管治的核心方針
另外，香港科技大學環境研究所首席發展策略師陸恭蕙則指，強調在氣候變化時代，董事會必須承擔起關鍵職責，ESG不僅是一項規格上的要永，其更廣泛的功能是讓管理階層和董事會成員能更深入了解公司的重要職能，企業在ESG 方面的合規性固然是首要考慮事項，但同時董事會必須認真審視整體策略，以推動及實踐更佳的可持續性。最終目標是讓董事和董事會將環保視為企業管治的核心方針之一。