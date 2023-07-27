ESG｜屈臣氏與夥伴推一系列可持續發展活動 撐環保

屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏致力加快可持續發展步伐，積極為環境帶來正面影響。為響應世界自然保護日，屈臣氏與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作齊打造可持續未來。屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，這次合作有助加速實踐可持續發展共同目標。
開展塑膠再生計劃 轉化STEM教育3D打印材料
鼓勵顧客活出綠色生活，除提供可持續產品外，屈臣氏與供應商伙伴合作開展一系列可持續發展計劃活動，鼓勵更多顧客參與，並在亞洲發起「綠色微笑」活動，鼓勵顧客購物時一起支持環保。例於台灣屈臣氏，Kenvue將為每位購買其可持續產品的顧客種植一棵樹；於印尼屈臣氏，顧客購買可持續產品後，將協助拯救一隻海龜；在泰國，屈臣氏顧客能夠通過遊戲學習可持續發展的知識，並有機會與網絡紅人一起參加海岸清潔活動。在香港，屈臣氏和寶潔合作開展「塑膠再生」計劃，鼓勵顧客回收塑膠容器。自2021年推出以來，已回收超過53萬個塑膠容器。今年計劃把所收集塑膠容器進行再處理，轉化為適合中小學STEM教育3D打印材料。
一年回收近20萬個容器
另外，屈臣氏於香港、台灣、菲律賓、泰國和印尼等多個市場繼續與歐萊雅合作開展「延續美麗回收計劃」。顧客可以在屈臣氏店內回收護膚和美妝容器，包括粉底瓶、護膚品和唇膏空瓶等，短短一年內就回收近20萬個容器。
屈臣氏發起了「可持續發展月」，鼓勵顧客在日常生活中作出精明的可持續選擇，減少製造塑膠垃圾，並透過為期一個月的社交媒體活動，教育大眾如何為可持續未來作出貢獻。另推出創新VR Hub(https://www.watsonsgogreen.com/vr)，可通過教育短片、互動遊戲獲得獎勵，並發掘更多可持續產品，學習可持續的生活小貼士。