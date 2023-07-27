ESG｜屈臣氏與夥伴推一系列可持續發展活動 撐環保

屈臣氏集團旗下保健及美容旗艦品牌屈臣氏致力加快可持續發展步伐，積極為環境帶來正面影響。為響應世界自然保護日，屈臣氏與Kenvue、歐萊雅和寶潔合作齊打造可持續未來。屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，這次合作有助加速實踐可持續發展共同目標。

開展塑膠再生計劃 轉化 STEM 教育 3D 打印材料

鼓勵顧客活出綠色生活，除提供可持續產品外，屈臣氏與供應商伙伴合作開展一系列可持續發展計劃活動，鼓勵更多顧客參與，並在亞洲發起「綠色微笑」活動，鼓勵顧客購物時一起支持環保。例於台灣屈臣氏，Kenvue將為每位購買其可持續產品的顧客種植一棵樹；於印尼屈臣氏，顧客購買可持續產品後，將協助拯救一隻海龜；在泰國，屈臣氏顧客能夠通過遊戲學習可持續發展的知識，並有機會與網絡紅人一起參加海岸清潔活動。在香港，屈臣氏和寶潔合作開展「塑膠再生」計劃，鼓勵顧客回收塑膠容器。自2021年推出以來，已回收超過53萬個塑膠容器。今年計劃把所收集塑膠容器進行再處理，轉化為適合中小學STEM教育3D打印材料。