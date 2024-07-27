ESG｜屈臣氏集團加快供應鏈可持續發展，極改用電動車進行運輸。

為全球最大的國際保健美容零售商屈臣氏集團指，為加快供應鏈的可持續發展進程，未來將啟用電動車進行運輸及配送貨品，並推出一系列減廢措施，應對氣候變化。

屈臣氏集團60%品牌改用電動車運輸

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，公司不斷投資及創新，減少業務對環境的影響，積極改用電動車進行運輸，令全球的供應鏈更環保。她指，屈臣氏集團在全球經營12個零售品牌，其中60%的品牌已逐步改用電動車提供倉庫到店及線上訂單送貨服務，雖然業內電動車普及化的進展稍慢，但相信可在更多的市場應用電動車。

倪文玲補充，電動車單次充電行駛里程有限，而且現時充電設施仍未普及，使長途物流運輸更具挑戰性。此外，目前未有有效方案縮短電動車充電時間及提升整體性能。基於這些限制，有部分市場仍未能應用電動車，她強調，集團會繼續應對挑戰，逐步轉用可持續的電動車進行運輸及配送。