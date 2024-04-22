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財經
2024-04-22 18:51:10

ESG｜屯門市廣場推美容空瓶回收企劃 拓可持續發展美容

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ESG｜屯門市廣場推美容空瓶回收企劃 拓可持續發展美容

信和資產管理董事蔡碧林(左)指，夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」。旁為V Cycle創辦人及行政總裁史濟民。

ESG永續發展亦是美容界大趨勢！信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD藉著今日(4月22日)為世界地球日，將由5月1日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，共創永續美妝生態圈。

為鼓勵顧客認識可持續發展美容，BEAUTY WORLD除與場內以可持續發展為目標的美妝品牌推出優惠，亦推出美容空瓶回收獎賞企劃。

可以循環永續、減少浪費

信和資產管理董事蔡碧林指，隨著大眾愈來愈注重環保，近年社會積極推動綠色消費，不少美妝品牌更著重永續發展，以採用不損害環境的原料、實踐公平貿易和道德採購等方式，走向可持續發展的目標。希望將回收概念帶入商場，讓顧客在添置美妝產品同時，將用完的美容空瓶帶到商場進行回收；亦有意將收集空瓶升級再造成新產品，讓空瓶可以循環永續、減少浪費。

冀6個月回收1萬個美容空瓶

預計活動舉行首6個月目標可成功回收10,000個美容空瓶，可減少碳排放量達1,050KG，等同智能手機充電5小時約42,000次，期望活動支持永續美容的發展的同時，亦促進循環經濟，推動減少原材料用量，並減少垃圾產生。

V Cycle創辦人及行政總裁史濟民指現時已有不少美妝品牌推行空瓶回收計劃，但商場作為主導提供特定位置讓市民大眾參與環保回收，相比美妝品牌能更有效推動廣泛市民積極參與回收。

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