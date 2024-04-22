ESG｜屯門市廣場推美容空瓶回收企劃 拓可持續發展美容

信和資產管理董事蔡碧林(左)指，夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」。旁為V Cycle創辦人及行政總裁史濟民。

ESG永續發展亦是美容界大趨勢！信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD藉著今日(4月22日)為世界地球日，將由5月1日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，共創永續美妝生態圈。

為鼓勵顧客認識可持續發展美容，BEAUTY WORLD除與場內以可持續發展為目標的美妝品牌推出優惠，亦推出美容空瓶回收獎賞企劃。

可以循環永續、減少浪費

信和資產管理董事蔡碧林指，隨著大眾愈來愈注重環保，近年社會積極推動綠色消費，不少美妝品牌更著重永續發展，以採用不損害環境的原料、實踐公平貿易和道德採購等方式，走向可持續發展的目標。希望將回收概念帶入商場，讓顧客在添置美妝產品同時，將用完的美容空瓶帶到商場進行回收；亦有意將收集空瓶升級再造成新產品，讓空瓶可以循環永續、減少浪費。