ESG｜屯門市廣場推美容空瓶回收企劃 拓可持續發展美容

ESG永續發展亦是美容界大趨勢！信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD藉著今日(4月22日)為世界地球日，將由5月1日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，共創永續美妝生態圈。
為鼓勵顧客認識可持續發展美容，BEAUTY WORLD除與場內以可持續發展為目標的美妝品牌推出優惠，亦推出美容空瓶回收獎賞企劃。
可以循環永續、減少浪費
信和資產管理董事蔡碧林指，隨著大眾愈來愈注重環保，近年社會積極推動綠色消費，不少美妝品牌更著重永續發展，以採用不損害環境的原料、實踐公平貿易和道德採購等方式，走向可持續發展的目標。希望將回收概念帶入商場，讓顧客在添置美妝產品同時，將用完的美容空瓶帶到商場進行回收；亦有意將收集空瓶升級再造成新產品，讓空瓶可以循環永續、減少浪費。
冀6個月回收1萬個美容空瓶
她預計活動舉行首6個月目標可成功回收10,000個美容空瓶，可減少碳排放量達1,050KG，等同智能手機充電5小時約42,000次，期望活動支持永續美容的發展的同時，亦促進循環經濟，推動減少原材料用量，並減少垃圾產生。
V Cycle創辦人及行政總裁史濟民指，現時已有不少美妝品牌推行空瓶回收計劃，但商場作為主導提供特定位置讓市民大眾參與環保回收，相比美妝品牌能更有效推動廣泛市民積極參與回收。