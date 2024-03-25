ESG｜工銀亞洲致力實踐綠色發展理念

中國工商銀行(亞洲)憑藉全方位的專業綠色金融服務，近日於亞洲知名財經雜誌《財資》(The Asset)主辦的「The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2024」年度獎項評選中榮獲17項大獎，在可持續金融與綠色金融領域的卓越表現獲得高度認可。

該行助理行政總裁段夢澈指，工銀亞洲作為綠色金融重要推動者，透過參與綠色債券市場建設、承銷及投資綠色企業債券與綠色金融債券等切實舉措，致力實踐綠色發展理念。將繼續積極配合國家和香港特區政府實現碳中和策略和目標，持續做好以綠色金融作為重要組成部分的「五篇大文章」，以優質產品及服務滿足客戶綠色和可持續融資需求，助力社會經濟向環保、低碳及可持續發展轉型，推動金融高質量發展，為鞏固香港國際金融中心及綠色金融中心的地位作出更大貢獻。