ESG｜恒生推出800億港元可持續發展融資基金 助企業綠色轉型

恒生銀行宣布，該行將推出一系列涵蓋資金融資、綠色認證 、知識 倡導三大範疇的措施，策略性地協助企業綠色轉型。 恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡表示，該行多年來服務本港近四分之一的中小企，因可持續發展已成為企業營運的大趨勢，且有見企業正面對越趨嚴謹的ESG或碳排放的強制披露要求，決定以自身的經驗、專業知識和網絡，推出一系列措施，策略性地協助企業過渡至低碳經濟， 同時響應推動綠色和可持續金融在香港的發展。

推800億港元可持續發展Power Up融資基金 恒生表示，推出800億港元可持續發展Power Up融資基金，為不同業務性質和規模的企業，提供多元化的綠色及可持續發展融資方案，包括全新推出的綠色設備貸款、社會責任貸款，以及可持續發展表現掛鈎貸款等，從而鼓勵企業積極減碳。