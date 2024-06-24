ESG｜恒生推出800億港元可持續發展融資基金　助企業綠色轉型

恒生銀行宣布，該行將推出一系列涵蓋資金融資、綠色認證 、知識 倡導三大範疇的措施，策略性地協助企業綠色轉型。
恒生銀行商業銀行業務總監李秀怡表示，該行多年來服務本港近四分之一的中小企，因可持續發展已成為企業營運的大趨勢，且有見企業正面對越趨嚴謹的ESG或碳排放的強制披露要求，決定以自身的經驗、專業知識和網絡，推出一系列措施，策略性地協助企業過渡至低碳經濟， 同時響應推動綠色和可持續金融在香港的發展。
推800億港元可持續發展Power Up融資基金
恒生表示，推出800億港元可持續發展Power Up融資基金，為不同業務性質和規模的企業，提供多元化的綠色及可持續發展融資方案，包括全新推出的綠色設備貸款、社會責任貸款，以及可持續發展表現掛鈎貸款等，從而鼓勵企業積極減碳。
該行又與香港品質保證局合作，為企業客戶推出恒生專屬「恒動易」綠色設備貸款認證網上平台，大幅降低綠色設備貸款的認證費用逾九成，同時簡化認證流程；為申請1億港元或以下貸款額的企業推出綠色及可持續發展貸款評審資助計劃，若合資格企業在恒生融資時，可獲提供認證費用現金回贈，最高金額為20萬港元；同時成立「恒生碳管理學院」，為企業組織綠色轉型產業經驗分享會、提供相關的專業培訓課程等。