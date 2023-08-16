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財經
2023-08-16 15:04:51

ESG｜恒隆地產夥SOS推動環保 轉贈辦公室傢俬及電子設備

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ESG｜恒隆地產夥SOS推動環保 轉贈辦公室傢俬及電子設備

恒隆地產董事—人力資源及行政潘舜雅(中)指，是次與SOS和國際十字路會合作，成功為環境和社區帶來正面的影響。

恒隆地產(101)指，與香港環保初創公司Sustainable Office Solutions(SOS)及本地非牟利機構國際十字路會合作，為恒隆香港辦公室煥新項目展開全面資源利用計劃。首階段合作以循環再用、重新分配或環保回收方式，處理逾3,200件辦公室傢俬及設備，成功減少需運往堆填區的都市固體廢物近14萬公斤，及避免超過510噸碳排放，相當於3,000多程來往香港及新加坡的航班所產生的碳排放。

首階段減少14萬公斤固體廢物

恒隆自今年5月起啟動香港辦公室煥新項目，旨在締造一個可促進員工健康、敬業度及協作文化工作環境。經過周全檢視後，得出多個方案以減少項目對環境所造成的影響，同時提升員工和社區福祉。

是次合作所推行舉措包括：

  1. Staff Take Home計劃：鼓勵香港員工把質素良好的辦公室傢俬及電子設備，包括座椅、儲物櫃、電腦顯示屏及焗爐等免費帶回家。首階段計劃得到踴躍響應，獲得近90名員工積極參與。
  2. 捐贈予非牟利機構：首階段共把182件辦公室傢俬及設備捐贈予14家非牟利機構，包括國際十字路會、香港樂施會及香港傷健協會等。
  3. 循環再用：現於臨時辦公室繼續沿用為數不少辦公室傢俬及設備，同時亦 把一些適用的傢俬及設備存放起來，以供項目完成後繼續使用。
  4. 升級改造：不適合循環再用的資源，例如木製枱面板等，將被升級改造為辦公室屏風等物品再繼續使用。
  5. 環保回收：其餘未能循環再用的資源將被運往本地的回收廠處理，以達致最佳的循環經濟效益。

恒隆地產董事人力資源及行政潘舜雅指，致力在所有業務營運和辦公環境中融入可持續發展實務。SOS和國際十字路會合作，成功為環境和社區帶來正面的影響。不僅優化現有辦公室資源使用及管理，還提升員工以至廣大社區的福祉。

 

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