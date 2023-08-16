ESG｜恒隆地產夥SOS推動環保 轉贈辦公室傢俬及電子設備

恒隆地產董事—人力資源及行政潘舜雅(中)指，是次與SOS和國際十字路會合作，成功為環境和社區帶來正面的影響。

恒隆地產(101)指，與香港環保初創公司Sustainable Office Solutions(SOS)及本地非牟利機構國際十字路會合作，為恒隆香港辦公室煥新項目展開全面資源利用計劃。首階段合作以循環再用、重新分配或環保回收方式，處理逾3,200件辦公室傢俬及設備，成功減少需運往堆填區的都市固體廢物近14萬公斤，及避免超過510噸碳排放，相當於3,000多程來往香港及新加坡的航班所產生的碳排放。

首階段減少 14 萬公斤固體廢物

恒隆自今年5月起啟動香港辦公室煥新項目，旨在締造一個可促進員工健康、敬業度及協作文化工作環境。經過周全檢視後，得出多個方案以減少項目對環境所造成的影響，同時提升員工和社區福祉。