ESG｜新地簽207億可持續發展表現掛鈎貸款 歷來最大

新鴻基地產(016)指，與16家主要國際及本地銀行簽署一筆5年期可持續發展表現掛鈎貸款協議，並錄得逾四倍超額認購，最終總貸款額達到207億元，是香港房地產業界歷來最大規模可持續發展表現掛鈎貸款。

新地去年11月簽署86.5億元可持續發展表現掛鈎貸款，當時已創紀錄，並連續兩年成功籌組大額可持續發展表現掛鈎貸款。

新地主席兼董事總經理郭炳聯指，是項貸款將更能善用本身資源和優勢，實現更遠大ESG目標。儘管面對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，但繼續信守「以心建家」的理念，不斷加強ESG工作，配合優質產品和服務。

投放資源發展可再生能源

為支持香港實現低碳轉型及碳中和，集團投入不少資源發展可再生能源，包括建設太陽能發電系統，以及在管理的物業安裝太陽能板。除持續提升現有物業環保表現外，亦力爭旗下發展中核心商業項目取得領先能源與環境設計(LEED)金級或鉑金級認證。此外，承諾以2019/20財政年度為基準，於2029/30財政年度或之前，將旗下主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%。

渡性房屋項目同心村已啟用

在抗擊第五波疫情期間，集團迅速無償借出兩幅土地予政府興建社區隔離設施，並提供兩個寫字樓物業的空間作為社區疫苗接種中心。此外，為協助滿足基層市民短期的房屋需要，並借出元朗一幅土地，用作發展過渡性房屋項目「同心村」，提供1,800個單位，項目於本月正式啟用時會是全港最大規模的過渡性房屋項目。