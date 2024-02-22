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財經
2024-02-22 16:19:52

ESG｜新地購入9部純電動建築設備 減少工地碳排放

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ESG｜新地購入9部純電動建築設備 減少工地碳排放

新地執行董事郭基煇(中)指，今次提升建築工地電氣化正是減碳策略之一，期望可為環境、為業界、為建築工友實現「三贏」局面。

新鴻基地產(016)實踐綠色環保建築邁入新里程，購置9部純電動建築設備，以零排放電動設備取代傳統柴油設備，在推動其建築電氣化、減少工地碳排放方面踏出重要一步。新地今日舉行啟動禮，發展局副局長林智文和建造業議會主 席何安誠等嘉賓出席見證。

新地執行董事郭基煇指，新地積極投入資源在各方面推動節能減排、綠色建築可持續發展，今次提升建築工地電氣化正是減碳策略之一，期望今次引入9部純電動建築設備，可為環境、為業界、為建築工友實現「三贏」局面，協助香港成為更加綠色低碳城市。

ESG｜新地購入9部純電動建築設備 減少工地碳排放

新地今日舉行啟動禮，發展局副局長林智文和建造業議會主 席何安誠等嘉賓出席見證。

預計每年能減少約240公噸碳排放

郭基煇續指，大多數建築設備都倚賴柴油發動，而今次引入的設備則採用較潔淨純電能，能源轉換效率更佳，預計每年能減少約240公噸碳排放，相等於種植超過10,000棵樹。再加上集團五大範疇綠色建築措施，積極以行動支持特區政府《香港氣候行動藍圖2050》「零碳排放綠色宜居持續發展」願景。

另外，他指集團期望能起到帶頭作用，啟發業界採用更多綠色建築設備，與業界在低碳環保建築上達到「共贏」。由於純電動設備不用燃燒柴油，可有效減少建築工地廢氣及嘈音，提供更潔淨健康工作環境，幫助前線工人「贏」得健康。

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部分設備已投入運作

是次購買三款共9部純電動建築設備，分別為5部汽車伸縮吊機、兩部混 凝土攪拌車，以及兩部拖式混凝土泵，部分設備已正在用於不同項目，包括馬鞍山附近的西沙大型項目、香港商用航空中心擴建項目、古洞和掃管笏的發展項目等。

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