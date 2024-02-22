ESG｜新地購入9部純電動建築設備 減少工地碳排放

預計每年能減少約 240 公噸碳排放 郭基煇續指，大多數建築設備都倚賴柴油發動，而今次引入的設備則採用較潔淨純電能，能源轉換效率更佳，預計每年能減少約240公噸碳排放，相等於種植超過10,000棵樹。再加上集團五大範疇綠色建築措施，積極以行動支持特區政府《香港氣候行動藍圖2050》「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」願景。 另外，他指集團期望能起到帶頭作用，啟發業界採用更多綠色建築設備，與業界在低碳環保建築上達到「共贏」。由於純電動設備不用燃燒柴油，可有效減少建築工地廢氣及嘈音，提供更潔淨健康工作環境，幫助前線工人「贏」得健康。

部分設備已投入運作 是次購買三款共9部純電動建築設備，分別為5部汽車伸縮吊機、兩部混 凝土攪拌車，以及兩部拖式混凝土泵，部分設備已正在用於不同項目，包括馬鞍山附近的西沙大型項目、香港商用航空中心擴建項目、古洞和掃管笏的發展項目等。