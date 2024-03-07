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財經
2024-03-07 16:00:43

ESG｜星展基金會撥款370萬坡元資助24間企業 冀減溫室氣體排放

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ESG｜星展基金會撥款370萬坡元資助24間企業 冀減溫室氣體排放

星展銀行(香港)集團策略市場及傳訊部主管陳依依(左四)與星展基金會代表與一眾今年度新的合作伙伴代表出席星展商社創效日。

星展基金會指，撥款超過370萬新加坡元(2,150萬港元)資助24間具有影響力的企業。這些企業將獲得多方面支持以擴大其業務和影響力。星展銀行多方面提供的支援，如企業帳戶優惠、專業指導和能力提升，以及獲得一系列包括業務交流活動的機會。

24間企業期望在2025年底前實現包括通過提供無障礙解決方案和滿足日常需求，對一百萬弱勢社群產生正面影響；減少和/或節約3萬噸溫室氣體排放；收集、減少或回收5萬噸廢物。24間企業中，包括香港Distinctive Action(Invisible Co.)V CycleKibo

向貧困和弱勢社群伸出援手

星展銀行(香港)集團策略市場及傳訊部主管陳依依指，希望透過支持這些企業家及其解決方案，讓他們能夠接觸更多受惠群體，並為他們生活帶來正面改變。最終目的是創造一個繁榮生態系統，讓這些解決方案蓬勃發展，並為社區帶來長遠影響。除與具有影響力企業合作外，星展基金會還會向貧困和弱勢社群伸出援手，採取一系列舉措，幫助他們充滿信心地面對未來挑戰。其中包括與長春社合作回收糧食，並將食物再分配予社區內的低收入家庭。亦與青年成就香港部合作，為青少年提供必要財務管理技能，以提升理財素養，為未來做好準備。最後，香港青年協會與星展基金會合作推出社區計劃，旨在改善低收入家庭的兒童和青少年對食物安全及營養的知識，以提高他們的生活水平和精神健康。

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