ESG｜星展基金會撥款370萬坡元資助24間企業 冀減溫室氣體排放

星展基金會指，撥款超過370萬新加坡元(約2,150萬港元)資助24間具有影響力的企業。這些企業將獲得多方面支持以擴大其業務和影響力。星展銀行多方面提供的支援，如企業帳戶優惠、專業指導和能力提升，以及獲得一系列包括業務交流活動的機會。
24間企業期望在2025年底前實現包括通過提供無障礙解決方案和滿足日常需求，對一百萬弱勢社群產生正面影響；減少和/或節約3萬噸溫室氣體排放；收集、減少或回收5萬噸廢物。24間企業中，包括香港Distinctive Action(Invisible Co.)、V Cycle及Kibo。
向貧困和弱勢社群伸出援手
星展銀行(香港)集團策略市場及傳訊部主管陳依依指，希望透過支持這些企業家及其解決方案，讓他們能夠接觸更多受惠群體，並為他們生活帶來正面改變。最終目的是創造一個繁榮生態系統，讓這些解決方案蓬勃發展，並為社區帶來長遠影響。除與具有影響力企業合作外，星展基金會還會向貧困和弱勢社群伸出援手，採取一系列舉措，幫助他們充滿信心地面對未來挑戰。其中包括與長春社合作回收糧食，並將食物再分配予社區內的低收入家庭。亦與青年成就香港部合作，為青少年提供必要財務管理技能，以提升理財素養，為未來做好準備。最後，香港青年協會與星展基金會合作推出社區計劃，旨在改善低收入家庭的兒童和青少年對食物安全及營養的知識，以提高他們的生活水平和精神健康。