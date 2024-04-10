ESG｜星展與冠忠巴士簽3.5億可持續發展表現掛鈎貸款 將更換更環保車隊

星展銀行(香港)指，與冠忠巴士(306)簽署其第二筆為期5年，總額為3.5億元可持續發展表現掛鈎貸款，以支持該公司將環境、社會和公司治理(ESG)要素融入日常業務營運。 冠忠巴士致力將ESG考量，納入其日常營運及各級管理層的決策過程中。為此，他們優先考慮員工及乘客的健康與安全、最大限度地減少對環境的潛在影響，為其業務所在社區提供服務。作為該筆交易牽頭行及可持續發展表現掛鈎貸款ESG顧問，星展與冠忠緊密合作，共同協商指標強度水平和標準，並協助冠忠巴士取得香港品質保證局(HKQAA)第二方意見(SPO)。

明年將溫室氣體排放強度減少9% 其中一項指標，是於2025年前將溫室氣體排放強度減少9%，於2028年前減少27%，兩者均以2023年為基準年進行測量。為實現以上目標，冠忠巴士承諾在5年內，為其車隊轉換更環保的歐盟六期柴油商用車(DCVs)。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德指，與冠忠巴士繼續深化合作，成為其第二筆可持續發展表現掛鈎貸款協調銀行和ESG顧問。香港綠色和可持續發展貸款市場在過去數年一直增長迅速，在綠色金融領域擁有堅實基礎以及敏銳商業觸覺，使該行成為業界綠色金融理想合作夥伴。