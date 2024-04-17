ESG｜星展調查：28%中小企已實施可持續發展

星展銀行(香港)中小企業銀行今公布DBS BusinessClass中小企可持續發展調查報告，結果顯示大部分中小企業支持可持續發展，然而財務壓力成為主要挑戰。近七成受訪中小企表示有興趣推行可持續發展，會考慮將環境、社會和治理(ESG)策略或可持續發展措施納入其業務規劃。
有超過四分之一的受訪中小企(28%)已開始實施可持續發展。而他們在實踐可持續發展時均受到內在與外在因素影響：內在因素方面，社會和道德責任成主要推動力(60%)；而外在因素則為改善品牌形象(51%)、遵守政府相關法規(47%)、以及滿足客戶和其他持份者的需求(31%)。
中小企對於有條例主導的措施有較多的關注，包括優先關注廢物管理(71%)、能源效益(54%)、推廣社區參與和多元共融(33%)、採用再生能源(26%)等。
76%預計垃圾收費增加營運成本
值得注意的是，逾半受訪者表示非常了解(7%)和大致了解(50%)都市固體廢物收費(垃圾收費)，有34%表示他們已就此做好準備。73%受訪者認為資金壓力是推動可持續發展的最大挑戰，而76%亦預計垃圾收費將會增加營運成本。此外，中小企亦憂慮人才及資源配套，37%表示缺乏人力資源實踐可持續發展，而 50%則對垃圾收費有同樣的擔憂。
星展香港有限公司董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示，作為首批加入聯合國淨零銀行聯盟的銀行之一，星展銀行一直將可持續發展視為業務核心，在綠色金融方面有紮實的專業知識。集團了解到，實現碳中和不僅是一種企業責任，也是釋放無限新商機的催化劑。隨著消費者需求引領著香港邁向可持續發展的未來，可持續發展將成為各大小企業增長的重要引擎，集團全力支持中小企實踐低碳轉型。