ESG｜星展調查：28%中小企已實施可持續發展

星展銀行(香港)中小企業銀行今公布DBS BusinessClass中小企可持續發展調查報告，結果顯示大部分中小企業支持可持續發展，然而財務壓力成為主要挑戰。近七成受訪中小企表示有興趣推行可持續發展，會考慮將環境、社會和治理(ESG)策略或可持續發展措施納入其業務規劃。

有超過四分之一的受訪中小企(28%)已開始實施可持續發展。而他們在實踐可持續發展時均受到內在與外在因素影響：內在因素方面，社會和道德責任成主要推動力(60%)；而外在因素則為改善品牌形象(51%)、遵守政府相關法規(47%)、以及滿足客戶和其他持份者的需求(31%)。