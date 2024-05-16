ESG｜星展香港與新輝推建造業可持續發展表現掛鈎供應商付款服務方案

星展香港與新輝建築管理共同宣布，推出香港建造業界首個可持續發展表現掛鈎供應商付款服務方案。該方案是新輝將環境、社會和企業管治（ESG）措施擴展至其供應商和承包商的重要里程，同時為建造業界樹立新標準。星展香港是這項創新計劃的獨家顧問。

新輝（建築管理）總經理蔡旭文表示，很高興能與星展香港合作，推出開創性的可持續發展表現掛鈎供應商付款服務方案。新方案將鼓勵新輝的供應商加快綠色轉型，並創造一個讓環境、業界和建築夥伴「三贏」局面。新輝亦希望新方案可推動更多業界採用綠色建築設 備，為前線工友創造更潔淨健康的工作環境。

星展香港：讓香港成為更綠色「低碳城市」

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德指，很榮幸能支持新輝實踐可持續發展。他指，星展香港一直致力為具有環境和社會積極影響的項目提供融資，協助客戶制定可持續發展路線圖，並相信綠色建築是行業的未來，同時很高興能參與這場低碳轉型旅程，攜手讓香港成為更綠色的低碳城市。

新輝是新鴻基地產的全資擁有附屬公司，在建設優質物業的同時，亦積極透過五大範疇推動綠色建築，包括採用綠色智能技術、應用綠色能源、研發綠色建築科技、提供綠色 建材、以及培訓綠色建築人才，旨在將可持續發展理念全方位融入日常業務營運之中。