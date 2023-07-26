ESG｜林明禎結婚了？全港首個碳中和婚禮代言人｜多圖

房地產科技公司庫瓦(Negawatt)研發的手機應用程式Zero2零活易，在碳零公園舉辦首個碳中和婚禮，致力在港成為零碳城市道路上促進積極影響的承諾，並邀著名藝人林明禎成為代言人，承諾致力於碳中和的生活方式。

每個香港市民每年排放約 6 噸的碳排放

在林明禎宣布「I Do Zero2」後，象徵著她減少碳排放的承諾，激勵其他人效仿，並與吉祥物ES豬結合，代表雙方真摯承諾，努力香港轉變為零碳城市。

婚禮期間交換鑽戒不僅僅是愛情象徵，更體現一生致力於碳中和的承諾。由於每個香港市民每年排放約6噸的碳排放，該公司向林明禎贈送50年碳信用額度(6噸x50年)來抵消她未來的碳排放。這個碳信用額度提供確保其一生生活都可以碳中和，而且成為香港零碳榜樣。

為增加這次活動可持續性，林明禎穿的婚紗是由著名婚紗設計師Noel Chu親自設計，禮服用低碳和可循環再用材料精心設計，體現對環境的關愛。禮服採用高質量的意大利緞面、柔軟薄紗和精緻法國蕾絲製成。此外，禮服還採用可回收模切紙裝飾，是藝術與環保責任的獨特融合。選擇低碳和可重複使用的婚紗向人們傳遞了一個強有力的信息，即在時尚行業中擁抱可持續性實踐的重要性。