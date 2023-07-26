ESG｜林明禎結婚了？全港首個碳中和婚禮代言人｜多圖

房地產科技公司庫瓦(Negawatt)研發的手機應用程式Zero2零活易，在碳零公園舉辦首個碳中和婚禮，致力在港成為零碳城市道路上促進積極影響的承諾，並邀著名藝人林明禎成為代言人，承諾致力於碳中和的生活方式。
每個香港市民每年排放約6噸的碳排放
在林明禎宣布「I Do Zero2」後，象徵著她減少碳排放的承諾，激勵其他人效仿，並與吉祥物ES豬結合，代表雙方真摯承諾，努力香港轉變為零碳城市。
婚禮期間交換鑽戒不僅僅是愛情象徵，更體現一生致力於碳中和的承諾。由於每個香港市民每年排放約6噸的碳排放，該公司向林明禎贈送50年碳信用額度(6噸x50年)來抵消她未來的碳排放。這個碳信用額度提供確保其一生生活都可以碳中和，而且成為香港零碳榜樣。
為增加這次活動可持續性，林明禎穿的婚紗是由著名婚紗設計師Noel Chu親自設計，禮服用低碳和可循環再用材料精心設計，體現對環境的關愛。禮服採用高質量的意大利緞面、柔軟薄紗和精緻法國蕾絲製成。此外，禮服還採用可回收模切紙裝飾，是藝術與環保責任的獨特融合。選擇低碳和可重複使用的婚紗向人們傳遞了一個強有力的信息，即在時尚行業中擁抱可持續性實踐的重要性。
物資均來自可持續來源
此外，在婚禮中使用所有物資均來自可持續來源，如以植物為基礎的餐具和飲料杯，可回收紙張和塑料瓶子等。婚禮場地還設有太陽能發電系統和雨水收集裝置等綠色技術，以實現零碳婚禮的目標。
抵達活動嘉賓在交通排放上也已被計算在內並被抵消，作為該計劃的一部分，每位嘉賓都會獲得3個碳信用額。Negawatt更從港交所(388)核心氣候購買和收回碳信用額，並贊助非洲坦桑尼亞恩古魯山脈的雨林恢復項目，以抵消任何剩餘的碳排放。
送出一輛Tesla Model Y 推動減碳
另外，Negawatt首席執行官Arthur Lam宣布，今年底前為最可持續進行減碳作業的Zero2用戶，送出一輛Tesla Model Y汽車。
Negawatt的Zero2手機應用程式開創先河，世邦魏理仕成為首個企業贊助，有助在員工、客戶及更廣泛社區中推廣更環保、更健康生活模式。世邦魏理仕藉此契機加強應對全球氣候變化的長期承諾、為社會可持續未來作出貢獻。