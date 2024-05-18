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財經
2024-05-18 11:00:00

ESG｜渣打香港與SVhk合作　建立達100萬美元資金池支援女性就業

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ESG｜渣打香港與SVhk合作　建立達100萬美元資金池支援女性就業

ESG｜渣打香港與SVhk合作　建立達100萬美元資金池支援女性就業

渣打香港與香港社會創投基金（SVhk）宣布，推出初步為期3年的<創．女程 商社企劃>（EmpowHER 2B）。由渣打香港牽頭，向其涵蓋各行各業的企業客戶籌集資金，目標共同建立一個達100萬美元的資金池，協助本港女性提升技能，增加就業以至創業機會。

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凝聚商界力量

先導企劃乃渣打Futuremakers全球計劃旗下的重要項目之一，Futuremakers 的目標是 透過協助婦女等弱勢群體，解決全球不平等問題，促進經濟共融。<創．女程 商社企劃> 透過 企業協作平台(business collective)、年度「創．女程」社區學員計劃 (community fellowship)及議題創效傳訊(advocacy campaign)。

渣打香港企業及投資銀行部主管許穗華表示，渣打香港作為發起人，除了會提供資金支持， 也積極邀請企業客戶加入，務求凝聚商界力量，消除女性在個人就業及創業上遇到的障礙，成為她們有力的同行者。

SVhk 創辦人及行政總裁魏華星表示，<創．女程 商社企劃>最寶貴的是商界高度參與，除向社區女性提供實際支援外，也動員企業內部實階共同創效，開創多元機會，讓女性轉化夢想為行動。

目前已落實參與是次企劃的渣打香港企業客戶，包括雅仕維傳媒集團、嘉里物流聯網、建生化工、利福國際集團社區發展基金、保利高集團，以及瑞安建業。

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