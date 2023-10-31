ESG｜港交所夥深圳排交所拓大灣區碳市場

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈指，此次合作突顯雙方在大灣區乃至更廣大區域建設可持續繁榮碳市場的決心。(資料圖片)

港交所(388)宣布，與深圳排放權交易所(深圳排交所)簽署合作備忘錄，推動香港以至整個大灣區碳市場生態圈發展。根據合作備忘錄，港交所與深圳排交所將共同探索兩地碳市場聯通合作及氣候融資機遇，共建大灣區內自願碳市場，並以創建一個充滿活力、可持續區域性金融生態圈為合作目標，全力支持內地於2030年實現碳達峰及於2060年實現碳中和，推動亞洲綠色金融的健康發展。

推動整個地區綠色金融發展

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈指，「很高興與深圳排交所簽署合作備忘錄」。深圳排交所是內地發展最早碳排放權交易平台之一，此次合作突顯雙方在大灣區乃至更廣大區域建設可持續繁榮碳市場的決心。雙方將結合各自所長，致力在區內共同建設一個充滿活力和提倡創新的市場，在提供優質碳項目同時，也促進內地和國際強制性碳市場與自願性碳市場間互動。香港和深圳作為重要金融和創新中心，將在推動整個地區的綠色金融方面發揮重要作用，我們期待與深圳排交所緊密合作，把握機遇，共同邁向低碳經濟。