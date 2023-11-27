ESG｜港交所承諾2024年實現碳中和，2040年實現淨零排放。

港交所（388）宣布實現碳中和與淨零排放的承諾，指將致力於2024年實現碳中和，並於2040年實現淨零排放，反映集團長期以來對推動全球市場及社會可持續發展的決心。

港交所實現2040年「淨零排放」 港交所表示，在實現2040年「淨零排放」的基礎上，港交所致力通過提高能源效益、使用可再生能源電力及進行低碳採購來減少其營運的碳排放。港交所也將繼續與其價值鏈的業務合作夥伴合作，支持他們制訂以科學為基礎的減排目標。 港交所又指，作出於2024年實現碳中和的承諾，銳意加快氣候行動，希望能藉此為實現社會淨零排放作出貢獻，有關措施包括擴大集團的碳抵銷政策，透過購買優質認證的碳信用產品抵銷所有重大碳排放。