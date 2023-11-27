ESG｜港交所承諾2024年實現碳中和，2040年實現淨零排放。

港交所（388）宣布實現碳中和與淨零排放的承諾，指將致力於2024年實現碳中和，並於2040年實現淨零排放，反映集團長期以來對推動全球市場及社會可持續發展的決心。
港交所實現2040年「淨零排放」
港交所表示，在實現2040年「淨零排放」的基礎上，港交所致力通過提高能源效益、使用可再生能源電力及進行低碳採購來減少其營運的碳排放。港交所也將繼續與其價值鏈的業務合作夥伴合作，支持他們制訂以科學為基礎的減排目標。
港交所又指，作出於2024年實現碳中和的承諾，銳意加快氣候行動，希望能藉此為實現社會淨零排放作出貢獻，有關措施包括擴大集團的碳抵銷政策，透過購買優質認證的碳信用產品抵銷所有重大碳排放。
史美倫：比原定目標提前10年
主席史美倫表示，港交所將加快實現淨零排放和碳中和的目標，承諾在2040年實現淨零排放，比原定目標提前10年，這表明港交所持續及積極應對氣候變化的決心。
集團行政總裁歐冠昇稱，港交所正在積極創建一個充滿活力的投資生態圈，以支持企業轉型至可持續發展，並提升其氣候適應能力。今天，港交所以身作則，發揮引領作用，制定了自己的淨零排放和碳中和目標。
為實現與《巴黎協定》限制全球升溫攝氏1.5度的目標保持一致，港交所承諾將持續減少其範圍一、範圍二及範圍三的溫室氣體排放，並於2040年中和其剩餘排放量。港交所亦計劃於2024年向科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets initiative)提交其基於科學的減排目標以供驗證。