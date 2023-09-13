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財經
2023-09-13 18:19:00

ESG｜港交所Core Climate與建明資源簽碳信用協議 購逾20萬噸自願碳信用

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ESG｜港交所Core Climate與建明資源簽碳信用協議 購逾20萬噸自願碳信用

港交所旗下的國際碳市場Core Climate，與建明資源簽署碳信用協議。(資料圖片)

港交所(388)指，旗下的國際碳市場Core Climate，與建明資源簽署碳信用協議，建明資源已向Core Climate購買超過20萬噸自願碳信用，未來將通過在Core Climate購買碳信用實現低碳轉型的目標。此次合作將有助推動地區經濟轉型至低碳模式，反映碳市場在應對氣候變化的過程中繼續發揮重要作用。

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈指，通過購買自願碳信用來抵銷自身未來的碳足跡。Core Climate一直致力連接資本與區內的氣候相關產品和機遇，此次協議簽署標誌著Core Climate在努力建設全球領先碳市場方面邁出重要一步，進一步提升香港作為領先國際綠色金融中心的地位。期待與香港、大灣區以至全球更多行業領袖合作，支持他們的淨零排放之旅，推動全球邁向可持續發展的未來。

一帶一路高峰論壇上簽署

有關合作意向書於今天舉行的「一帶一路高峰論壇」上簽署，展現了Core Climate在連接資本與氣候項目、綠色科技及創新商業模式方面所發揮的重要作用。

總部位於香港的建明資源，在菲律賓擁有超過15億噸天然砂礦的獨家開採權，在合作意向書中，未來將持續在Core Climate購入自願碳信用，以抵銷其在生產天然河砂資源時所產生的碳排放，生產的天然河砂主要用於大灣區的各項基建和建築工程。

參與者一年增3

至於港交所國際碳交易市場Core Climate202210月推出，是目前國際上唯一提供以港元及人民幣結算自願碳信用的交易平台，參與者一年內已經增加3倍至近70個。Core Climate平台上交易的優質碳信用源自40多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能及生物質能等項目。平台上的所有項目，包括避碳、減碳及碳移除項目，均獲Verra旗下的核證減排標準VCS(Verified Carbon Standard)驗證。

 

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