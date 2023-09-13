ESG｜港交所Core Climate與建明資源簽碳信用協議 購逾20萬噸自願碳信用

港交所(388)指，旗下的國際碳市場Core Climate，與建明資源簽署碳信用協議，建明資源已向Core Climate購買超過20萬噸自願碳信用，未來將通過在Core Climate購買碳信用實現低碳轉型的目標。此次合作將有助推動地區經濟轉型至低碳模式，反映碳市場在應對氣候變化的過程中繼續發揮重要作用。

港交所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈指，通過購買自願碳信用來抵銷自身未來的碳足跡。Core Climate一直致力連接資本與區內的氣候相關產品和機遇，此次協議簽署標誌著Core Climate在努力建設全球領先碳市場方面邁出重要一步，進一步提升香港作為領先國際綠色金融中心的地位。期待與香港、大灣區以至全球更多行業領袖合作，支持他們的淨零排放之旅，推動全球邁向可持續發展的未來。

一帶一路高峰論壇上簽署

有關合作意向書於今天舉行的「一帶一路高峰論壇」上簽署，展現了Core Climate在連接資本與氣候項目、綠色科技及創新商業模式方面所發揮的重要作用。