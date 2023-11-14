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財經
2023-11-14 18:36:36

ESG｜港近千九間上市公司僅7.5%採ESG鑒證 成本高非強制成主因

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ESG｜港近千九間上市公司僅7.5%採ESG鑒證 成本高非強制成主因

香港會計師公會會長方蘊萱指，大部分上市公司對ESG鑒證的接受程度較慢，主要是由於ESG並非強制性、公司或需平衡相關成本效益。

香港會計師公會發表《2023香港ESG鑒證最新情況：一個不斷演變的領域》研究報告，探討香港市場目前環境、社會和管治(ESG)鑒證情況。涵蓋1,882間於202212月年結的香港上市公司，當中有141(7.5%)採用外部鑒證，較2021年的85(4.5%)錄明顯增幅。大型上市公司使用外部鑒證比率大升，137間大型上市公司中有57家進行外部鑒證，比率由202120%，增至目前逾41%

大型上市企業ESG外部鑒證比例達41.6%

市值逾380億元的大型上市企業，使用ESG外部鑒證的比例更達41.6%，其中恒指成分股則達52%，與全球大型企業比率約50%相若，較新加坡大型企業比率約38%為高。

香港會計師公會會長方蘊萱指，大部分上市公司對ESG鑒證的接受程度較慢，主要是由於ESG並非強制性、公司或需平衡相關成本效益，及基於本身商業因素、現階段或對自身ESG資料分析和蒐集能力未具足夠信心，以及發布ESG報告或純粹為了遵守港交所(388)披露要求及維護公司形象，以滿足市場基本期望，而未必帶來相關性利益。

ESG｜港近千九間上市公司僅7.5%採ESG鑒證 成本高非強制成主因

本港約1,882間上市公司中，有141間(7.5%)採用外部鑒證，較2021年的85間(4.5%)錄明顯增幅。

她又指，雖然港交所上市規則修訂原定於202411日實施優化ESG框架下氣候信息披露，近日已被延遲1年，至202511日，ESG鑒證短期強制實施機會微，但為配合國際趨勢，長遠來說香港仍需要強制ESG鑒證。加上ESG對上市公司的投資者信心有幫助，可增數據可信性，惟鑒證所需成本不同，視乎工作量等而定，收費差異大，再者現時未有單一、獲廣泛採用的國際ESG報告準則。

ESG人才需求料大

至於人才方面，現時本港大學、香港會計師公會等均有提供ESG人才培訓，政府亦提供資助，假設本港有如逾2,000間上市公司，即使每間請一位ESG方面人才，故需求很大。

有進行ESG鑒證的141間公司中，銀行業佔約21%(29)，數字為所有行業中最高，比例上亦冠絕其他行業。公會認為，銀行業有較高比例進行ESG鑒證，因本港金融服務監管機構一直促進綠色及可持續金融和ESG匯報。

企業可與投資者及持分者建立信任和獲取信譽

公會根據研究結果提出數項觀察和建議。首先，當前仍未進行ESG鑒證的公司董事會，應考慮每年至少一次檢視進行ESG鑒證的好處。透過取得ESG表現的獨立鑒證，企業可與投資者及持分者建立信任和獲取信譽，尤甚是目前投資者愈趨重視ESG因素，並將其納入投資決策過程。鑒證過程要求企業所需的營運紀律，有助通過提高公司內部ESG資訊和數據質素，亦可提高企業自身的決策能力。同時，即使在市場目前有多個ESG鑒證提供者的選擇，但合資格會計師財務知識廣泛，能夠滿足持續專業發展和監管框架的要求。因此，合資格會計師是ESG鑒證的優秀選擇。企業應制訂淨零目標，以協助其國家或地區實現碳中和目標。此外，企業亦可設定可量化的中期目標和關鍵績效指標，以展示實現目標的進展，並消除有關「漂綠」的質疑等。

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