ESG｜滙豐大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元

滙豐宣布，將大灣區可持續發展信貸基金規模，由50億美元，增加八成至90億美元(約702億港元)，該信貸基金專為粵港澳大灣區企業而設，旨在協助企業實行可持續發展及淨零碳轉型。

為其士安排 1 億元綠色及社會責任貸款

自2022年5月推出以來，滙豐大灣區可持續發展信貸基金持續滿足大灣區企業 對綠色及可持續融資與日俱增的需求。近日為其士集團安排1億元綠色及社會責任貸款，為其在港首筆同類型貸款，資金用途同時符合《綠色貸款原則》及《社會責任貸款原則》。該筆貸款由大灣區可持續發展信貸基金批出，用於「賽馬會箕寓」上蓋工程。項目屬本港首個為家外青年和精神復元人士而設的共居計劃一部分，旨在為服務對象提供一站式居所及發展支援。項目位於筲箕灣，落成後需達到香港綠色建築環保評估的鉑金級標準。