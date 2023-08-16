ESG｜滙豐大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元

滙豐宣布，將大灣區可持續發展信貸基金規模，由50億美元，增加八成至90億美元(約702億港元)，該信貸基金專為粵港澳大灣區企業而設，旨在協助企業實行可持續發展及淨零碳轉型。
為其士安排1億元綠色及社會責任貸款
自2022年5月推出以來，滙豐大灣區可持續發展信貸基金持續滿足大灣區企業 對綠色及可持續融資與日俱增的需求。近日為其士集團安排1億元綠色及社會責任貸款，為其在港首筆同類型貸款，資金用途同時符合《綠色貸款原則》及《社會責任貸款原則》。該筆貸款由大灣區可持續發展信貸基金批出，用於「賽馬會箕寓」上蓋工程。項目屬本港首個為家外青年和精神復元人士而設的共居計劃一部分，旨在為服務對象提供一站式居所及發展支援。項目位於筲箕灣，落成後需達到香港綠色建築環保評估的鉑金級標準。
支持企業推行淨零碳轉型
滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯指，大灣區是綠色創科發展的先驅，區內有不少具前瞻性減碳項目。隨著大灣區加快綠色轉型步伐，將需要投入更龐大資本投資，亦依靠創新融資模式支持，以有效推動可持續發展。該信貸基金自推出以來，反應一直超越預期。現額度增加接近一倍，再配合多項超越銀行服務和支援，全力支持企業推行淨零碳轉型，並建立面向未來的商業模式。
其士主席兼董事總經理郭海生則指，在多元化業務中秉持可持續發展企業目標。集團具備穩健財務狀況及亮麗前景，是次與滙豐合作，達成這項別具意義的綠色及社會責任貸款。