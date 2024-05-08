ESG｜滙豐大灣區ESG行業指數首季增20%　獲高評分大灣區企業增一倍

大灣區企業近年積極提倡進行「ESG概念」，最新由滙豐與中節能皓信發布的「滙豐大灣區ESG指數」2024年首季報告。報告顯示，在内地政府積極提倡「新質生產力」，以科技創新推動增長的引領下，大灣區新興產業蓬勃發展。區内 ESG（環境、社會和公司治理）整體表現持續提升，第一季度的大灣區 ESG 區域指數和行業子指數的平均值按年增長6%及20%，分別達到124.42和186.05。

大灣區企業近年積極提倡進行「ESG概念」，最新由滙豐與中節能皓信發布的「滙豐大灣區ESG指數」2024年首季報告。報告顯示，在内地政府積極提倡「新質生產力」，以科技創新推動增長的引領下，大灣區新興產業蓬勃發展。區内 ESG（環境、社會和公司治理）整體表現持續提升，第一季度的大灣區 ESG 區域指數和行業子指數的平均值按年增長6%及20%，分別達到124.42和186.05。

獲高等級評分大灣區企業增一倍

報告指，大灣區經濟轉型的加速也帶動區內企業進一步加快了推動低碳減排的步 伐。受邀填寫CDP1全球環境信息研究中心氣候調查問卷的大灣區企業中，取得「A」或「A-」高等級評分的企業數量，較前一年增加一倍。

而今年第一季度有28家區內企業，通過科學碳目標倡議組織（SBTi），並新設定減排目標或作出減排承諾，較2023年第四季度增加33%。

消費品和通訊服ESG表現有顯著改善

評告又指，在評估重點行業整體表現的基礎上，亦分析通訊服務和日常消費品行業下，食品及飲料子行業的ESG表現，受惠於發展數字經濟和消費品以舊換新等政策出台，以及行業提升氣候變化管理，可選消費品和通訊服務業於今年首季ESG表現的改善特別顯著。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，大灣區作為全國的創新中心，電動車、 新能源以及智能機械人等新興產業發展在持續的政策支持下不斷提速，今年首兩個月，廣州新能源汽車產量按年增長三成，深圳的充電樁產量亦按年增長接近五成。以創新驅動的新質生產力發展，正引領大灣區向實現「雙碳」目標穩步邁進。