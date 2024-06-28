ESG｜滙豐廣州辦公樓獲兩項綠色建築評級認證

滙豐宣布，由其單一承租的廣州太古滙二座滙豐辦公樓，再獲兩項由美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的能源與環境設計先鋒評級認證 - LEED零碳認證（LEED Zero Carbon）及LEED零能耗認證（LEED Zero Energy），成為全球第二座、內地第一座榮獲此雙認證的綜合發展項目辦公樓，同時，按建築面積計算，也是全球獲該兩項認證中面積最大的綜合發展項目辦公樓。

滙豐亞太區營運總監紀睿明表示，滙豐力爭於2030年底前實現自身業務淨零碳排放，很高興廣州太古滙二座滙豐辦公樓，能獲得這兩項在業內享負盛名的認證，印證集團一直以來在營運中實踐淨零碳排放，以及積極推動社區邁向可持續發展的努力，侉團期待與不同持分者繼續合作，攜手發掘更多可持續發展的舉措。

太古地產董事辦公樓業務Don Taylor表示，過去多年很榮幸與滙豐合作，取得令人鼓舞的成果。這兩項認證彰顯大家致力與志同道合的租戶合作、邁向可持續發展共同目標所作出的努 力，提倡習慣上的改變，助集團實現2050年淨零排放目標。

LEED是美國綠色建築委員會發起的建築與城市評級標準，旨在推動建築物從設計、建造、營運等方面提高可持續表現。