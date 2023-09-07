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財經
2023-09-07 12:30:00

ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動　冀帶動全港羽毛球熱潮

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ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝)

ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝)

滙豐宣布，將於今日（7日）於愉景新城啟動為期四天的「羽動全城」社區活動，除慶祝滙豐世界羽聯世界巡迴賽，自2019年以來首次重返香港外，亦期望帶動全城羽毛球熱潮。

ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，圖中在進行友誼賽。(林俊源攝)

ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，圖中在進行友誼賽。(林俊源攝)

滙豐帶領羽毛球走進社區

這次「羽動全城」社區活動啟動禮，先由香港男子羽毛球單打教練黃永棋、殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源、中國香港女子欖球代表鄭家慈及葛蕊霆進行友誼賽。活動上，黃永棋先向現場人士介紹戶外羽毛球，並鼓勵市民一同享受這項新興運動的樂趣。期間滙豐羽毛球隊的隊員亦有到場支持活動。

滙豐林慧虹：鞏固香港體育國際地位

滙豐香港區行政總裁林慧虹於活動致辭時表示，港人一向熱愛羽毛球運動，亦為本地運動員感到自豪。她對於滙豐世界羽聯世界巡迴賽，相隔三年後回歸本港，表示對本地體育界和整個香港的意義重大，指滙豐將繼續鞏固香港作為體育、文化及商業的國際城市地位。

ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，圖為殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，滙豐林慧虹冀能鞏固香港體育國際地位。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，圖中在進行友誼賽。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，圖為殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源。(林俊源攝) ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動，冀帶動全港羽毛球熱潮。(林俊源攝)

「羽動全城」將一連四日開放予公眾

滙豐的「羽動全城」社區活動，將於9月7至10日開放予公眾參與，屆時除羽毛球教室外，市民更可到遊戲體驗區嘗試「挑戰高手」彈跳測試、「捷足先登步法挑戰，以及「一擊即中」精準度比試，感受成為頂級羽毛球運動員所需的三大技能。

此外，所有參與「羽動全城」的市民都可以參加抽獎，有機會贏取9月12至17日於香港體育館舉行的VICTOR香港公開羽毛球錦標賽2023門票兩張。

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