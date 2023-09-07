ESG｜滙豐開展「羽動全城」社區活動　冀帶動全港羽毛球熱潮

滙豐宣布，將於今日（7日）於愉景新城啟動為期四天的「羽動全城」社區活動，除慶祝滙豐世界羽聯世界巡迴賽，自2019年以來首次重返香港外，亦期望帶動全城羽毛球熱潮。

滙豐帶領羽毛球走進社區

這次「羽動全城」社區活動啟動禮，先由香港男子羽毛球單打教練黃永棋、殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源、中國香港女子欖球代表鄭家慈及葛蕊霆進行友誼賽。活動上，黃永棋先向現場人士介紹戶外羽毛球，並鼓勵市民一同享受這項新興運動的樂趣。期間滙豐羽毛球隊的隊員亦有到場支持活動。

滙豐林慧虹：鞏固香港體育國際地位

滙豐香港區行政總裁林慧虹於活動致辭時表示，港人一向熱愛羽毛球運動，亦為本地運動員感到自豪。她對於滙豐世界羽聯世界巡迴賽，相隔三年後回歸本港，表示對本地體育界和整個香港的意義重大，指滙豐將繼續鞏固香港作為體育、文化及商業的國際城市地位。