ESG｜置地夥租戶齊實踐ESG目標 關注兩大領域

置地推出全新的《租戶可持續發展合作計劃》，冀透過環境和社會領域計劃，與租戶攜手邁向可持續發展。圖為行政總裁黃友忠。

置地公司指，推出全新的《租戶可持續發展合作計劃》，冀透過環境和社會領域計劃，與租戶攜手邁向可持續發展，以及實踐長期發展承諾，將環境、社會及管治(ESG)目標納入業務各個層面。

近年，租戶對地產商能否協助他們實現ESG目標期望與日俱增，同時更重視地產商所推行可持續發展方案。全新計劃建基為期6個月的「綠色裝修與營運認證」先導計劃的成功之上，計劃鼓勵新租戶在辦公室設計層面上減少對環境的影響，並為裝修前項目及日常營運提供認證及技術支援，鼓勵租戶採取可持續方案。

27 間商業租戶參與

參與先導計劃的27間商業租戶包括澳新銀行、史密夫斐爾律師事務所、港交所(388)、香港大學創立方、年利達律師事務所和標準普爾。澳新銀行香港區首席營運總監Mark Melton指，參與是次計劃對其是一大重要之舉，亦十分榮幸獲得認可。可持續發展是該行在全球營運上的核心，期待透過該計劃與置地公司緊密合作。

置地在全新《租戶可持續發展合作計劃》中，積極獎勵租戶在環境及社會領域上可持續發展的努力。社會領域計劃包括多元共融計劃、義工服務、非牟利組織和慈善機構物資捐贈，以及員工身心健康計劃等，與環境領域計劃同為重要。該公司商用物業執行董事江璣若指，租戶是其可持續發展策略中重要持份 者，重點關注環境計劃成效、數據共享以及社會計劃的參與度，期望吸引更多租戶參與。

