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財經
2023-09-06 15:17:25

ESG｜置地夥租戶齊實踐ESG目標 關注兩大領域

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ESG｜置地夥租戶齊實踐ESG目標 關注兩大領域

置地推出全新的《租戶可持續發展合作計劃》，冀透過環境和社會領域計劃，與租戶攜手邁向可持續發展。圖為行政總裁黃友忠。

置地公司指，推出全新的《租戶可持續發展合作計劃》，冀透過環境和社會領域計劃，與租戶攜手邁向可持續發展，以及實踐長期發展承諾，將環境、社會及管治(ESG)目標納入業務各個層面。

近年，租戶對地產商能否協助他們實現ESG目標期望與日俱增，同時更重視地產商所推行可持續發展方案。全新計劃建基為期6個月的「綠色裝修與營運認證」先導計劃的成功之上，計劃鼓勵新租戶在辦公室設計層面上減少對環境的影響，並為裝修前項目及日常營運提供認證及技術支援，鼓勵租戶採取可持續方案。

27間商業租戶參與

參與先導計劃的27間商業租戶包括澳新銀行、史密夫斐爾律師事務所、港交所(388)、香港大學創立方、年利達律師事務所和標準普爾。澳新銀行香港區首席營運總監Mark Melton指，參與是次計劃對其是一大重要之舉，亦十分榮幸獲得認可。可持續發展是該行在全球營運上的核心，期待透過該計劃與置地公司緊密合作。

置地在全新《租戶可持續發展合作計劃》中，積極獎勵租戶在環境及社會領域上可持續發展的努力。社會領域計劃包括多元共融計劃、義工服務、非牟利組織和慈善機構物資捐贈，以及員工身心健康計劃等，與環境領域計劃同為重要。該公司商用物業執行董事江璣若指，租戶是其可持續發展策略中重要持份 者，重點關注環境計劃成效、數據共享以及社會計劃的參與度，期望吸引更多租戶參與。
 

ESG｜置地夥租戶齊實踐ESG目標 關注兩大領域

置地舉辦座談會，題目為「以ESG為增值服務：租戶對地產發展商日俱增的期望和不斷演變的ESG 世界」。

至於是次《租戶可持續發展合作計劃》共設兩大關鍵領域，租戶需達到以下目標：

  • 環境領域：「綠色裝修指南」建議租戶重用現有建築設計及家具、採用可持續材料、節能設備和系統、提供良好室內空氣和水質、便利設施和綠化空間以提升生活品質。而「綠色營運認證」建議租戶透過設置照明和冷氣控制系統，減少用電量。同時向租戶提供耗電參考數據、回收設施以收集可循環再造物品及廚餘、以及飲水機以減少使用即棄塑膠。
  • 社會領域：鼓勵租戶參與年度租戶滿意度調查、物資捐贈、捐款配對計劃、多元共融計劃及義工服務計劃等，並鼓勵參與ESG活動。

可獲高達3萬元獎金

租戶將根據參與領域的數量而獲得獎勵。獎勵包括完成證書、置地的宣傳推廣、高達3萬元獎金以鼓勵獲得綠建環評認證或同等認證，以及由5萬元增至每年8萬元的配對籌款計劃等。

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