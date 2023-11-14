ESG｜美妝產品也講可持續發展 無性別化妝產品興起

可持續生活是一個全球大趨勢，根據Zero Waste Europe報告指，全球每年有超過1,200億噸廢物是源自美妝產品的包裝。各美妝品牌陸續加入可持續行列，透過推動環境友善產品和生產方式提升品牌價值。據Euromonitor International 市場調查指出，2019年至2022年期間，包含植物或純天然成分護膚品最受追捧，而亞太地區中標示含有植物成分產品價格平均比市場高出37%。揭示此類型產品不僅受到消費者的歡迎，同時亦有助提升品牌形象和利潤。
此外，75%業內受訪者亦計劃研發純素或植物成分產品。有見及此，今年舉辦的亞太區美容展，將匯聚世界各地的「可持續發展」美容化妝產品，當中涵蓋減碳環保包裝、永續原材料配方、純素及無動物測試等，讓業界可助消費者愛護地球。另外，今年亦設有BOUTIQUE慈善義賣精品廊，讓一眾支持活動展商贊助星級產品試用裝，供參觀人士選購，義賣收益全數撥捐慈善組織「綠色力量」。
男性美容市場價值料達6333億
此外，隨著年代轉變，性別平等及多元的議題在國際間日益普及，男女性別的界線漸漸模糊。而男性偶像團體的興起，也有助提升社會對於男性化妝接受程度。據Statista稱，明年全球男性美容市場將預計達致價值約812億美元(約6,333億港元)，意味著業界需要在商業策略上作出改變。主流彩妝市場開始推出無性別化妝產品，化妝美容亦不再是女生專利，不論哪一性別都有權利透過美容化妝以表現更好的自己。亞太區美容展Cosmoprof Asia將帶領大家打破傳統兩性刻板印象，帶來無性別美妝Ze / Zir’s Beauty最新彩妝潮流趨勢。
香港可成為內地出口美容及美妝產品窗口
亞太區美容展Cosmoprof Asia本月舉行
第26屆亞太區美容展Cosmoprof Asia將於本月舉行，將以「兩地兩展」形式盛大舉辦，今日至本月16日在亞洲國際博覽館舉行「亞太區美容供應鏈展」，及明日至本月17日在香港會議展覽中心舉行「亞太區美容展」。Cosmoprof Asia 主辦單位亞洲英富曼會展亞洲區高級副總裁龐大為(David Bondi)指，香港作為國際金融中心，連接世界各地的同時，亦成為面向粵港澳大灣區以致國內這個龐大市場的對接口，同時近年C-Beauty(中式美妝)的崛起，香港預計成為內地出口美容及美妝產品的窗口，是次希望作為潮流及文化交流的平台，繼續促進亞太區美容業界間的發展。今年將有逾2,400家來自44個國家及地區的參展商參展。