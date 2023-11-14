ESG｜美妝產品也講可持續發展 無性別化妝產品興起

可持續生活是一個全球大趨勢，根據Zero Waste Europe報告指，全球每年有超過1,200億噸廢物是源自美妝產品的包裝。各美妝品牌陸續加入可持續行列，透過推動環境友善產品和生產方式提升品牌價值。據Euromonitor International 市場調查指出，2019年至2022年期間，包含植物或純天然成分護膚品最受追捧，而亞太地區中標示含有植物成分產品價格平均比市場高出37%。揭示此類型產品不僅受到消費者的歡迎，同時亦有助提升品牌形象和利潤。

此外，75%業內受訪者亦計劃研發純素或植物成分產品。有見及此，今年舉辦的亞太區美容展，將匯聚世界各地的「可持續發展」美容化妝產品，當中涵蓋減碳環保包裝、永續原材料配方、純素及無動物測試等，讓業界可助消費者愛護地球。另外，今年亦設有BOUTIQUE慈善義賣精品廊，讓一眾支持活動展商贊助星級產品試用裝，供參觀人士選購，義賣收益全數撥捐慈善組織「綠色力量」。