ESG｜華懋可持續發展論壇探討零碳未來 逾三千人報名

由華懋集團主辦、香港綠色建築議會協辦的「華懋集團可持續發展論壇2023」今日舉行，主題為「為香港開創共融的淨零未來」，現場和線上有超過3,000人報名，參與人數料較去年增逾五成。

甯漢豪：積極推動 MiC 廣泛應用

發展局長甯漢豪擔任主禮嘉賓及致開幕辭，她說，政府將繼續採取智慧、環保和具抗禦力策略，積極減少碳排放，在規劃和城市設計、基建和智慧出行三個方面制定措施。綠色建築的實踐，在改善建築環境中愈見重要。在考慮到可持續建築工程時，創新、高效的組裝合成建築法(MiC)不可或缺。近年，我們不遺餘力地推動MiC廣泛應用，以加快住房供應。MiC透過減少工地流程、人力和建築期，提高效率，還可以加強可持續性，改善工地安全。