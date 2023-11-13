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財經
2023-11-13 16:40:27

ESG｜華懋可持續發展論壇探討零碳未來 逾三千人報名

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ESG｜華懋可持續發展論壇探討零碳未來 逾三千人報名

發展局長甯漢豪擔任「華懋集團可持續發展論壇2023」主禮嘉賓及致開幕辭，旁為華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興。

由華懋集團主辦、香港綠色建築議會協辦的「華懋集團可持續發展論壇2023」今日舉行，主題為「為香港開創共融的淨零未來」，現場和線上有超過3,000人報名，參與人數料較去年增逾五成。

甯漢豪：積極推動MiC廣泛應用

發展局長甯漢豪擔任主禮嘉賓及致開幕辭，她說，政府將繼續採取智慧、環保和具抗禦力策略，積極減少碳排放，在規劃和城市設計、基建和智慧出行三個方面制定措施。綠色建築的實踐，在改善建築環境中愈見重要。在考慮到可持續建築工程時，創新、高效的組裝合成建築法(MiC)不可或缺。近年，我們不遺餘力地推動MiC廣泛應用，以加快住房供應。MiC透過減少工地流程、人力和建築期，提高效率，還可以加強可持續性，改善工地安全。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興指，因為氣候變化影響愈來愈大。極端天氣情況頻繁出現，建立更具包容性和可持續發展需要更為急切，必須採取團結一致行動，急不容緩。隨著影響嚴重性持續加劇，必須看得更遠，亦須更堅定地應對氣候變化，致力平衡溫室氣體的產生和排放，達至碳中和，甚至追求淨目標。

ESG｜華懋可持續發展論壇探討零碳未來 逾三千人報名

華懋集團今舉辦可持續發展論壇2023，現場和線上有超過3,000人報名，參與人數料

另外，香港綠色建築議會主席張天祥則指，是次會議提供平台，讓來自世界各地專家共同探討如何為香港創造一個共融淨零未來。顯然，要應對氣候變化的挑戰，甚或開創一個包容性淨零社區，僅靠建築業界專業人士努力是不足夠。作為政府、業界和公眾之間橋樑，該會將匯聚來自綠色建造業、公用事業、建築、綠色金融和發展商領袖，與社會各界團結一致，共同創建和激發社區活力。變革性政策和行動將是實現淨零社區和為香港創共融未來關鍵！

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是次論壇旨在探索創新的方法，助香港加速轉型，開創一個更具包容性零碳未來。

如心園下月開幕

此外，大會還邀請五間參展商在場內展覽區，展出可持續發展的項目，包括如心賞(CCG Hearts)會員獎賞計劃，和下月開幕、全亞洲最大木化石收藏品的城市公園--如心園。多間初創公司亦展示環保磚、升級再造的成衣，以及讓租戶共同參與環保行動的手機應用程式等。

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