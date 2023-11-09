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財經
2023-11-09 15:37:46

ESG｜華懋夥中華電力再合作 推動減排節能

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ESG｜華懋夥中華電力再合作 推動減排節能

華懋與中華電力簽署合作備忘錄，推行一系列可持續發展新措施，實現CCG 3050+減碳路線圖。

為支持香港實現碳中和，華懋集團與中華電力簽署合作備忘錄，推行一系列可持續發展新措施，深化雙方在能源效益、減碳和電氣化方面合作，同時實現CCG 3050+減碳路線圖。

中華電力與華懋早於2019年就推動電氣化及節能項目，簽署為期5年合作協議，協助華懋旗艦物業如心廣場應用智能環保技術，提升能源效益，至今已節省大約1,400萬度電。為雙方在能源效益、減碳和電氣化方面合作奠定良好基礎。

試行新能源管理系統 擴至凍倉儲存

根據新簽署合作備忘錄，中華電力將在華懋旗下物業，試行新能源管理系統，應用5G技術及大數據分析，更精確地預測如心廣場空調製冷量。中華電力亦將為華懋新項目，包括位處葵涌的甲級凍倉儲存及物流中心，以及將有環保數據中心進駐的東涌新商業樞紐，進行能源審核，以期發掘更多減碳空間。

ESG｜華懋夥中華電力再合作 推動減排節能 ESG｜華懋夥中華電力再合作 推動減排節能

工地採用電池儲能系統

為推動業務電氣化，中華電力於2021年與華懋合作制定《建築工地應用電池儲能系統的一般指引》，將繼續提供技術建議協助華懋在新發展項目的建築工地，採用電池儲能系統，取代傳統柴油發電機，以減少碳排放，亦將協助華懋旗下的如心酒店，轉用智能化電廚房和洗衣房，以提升營運及能源效益。

開發一站式安老護理方案

有見華懋積極發展綜合式長者住宅，雙方亦合作開發集智能、環保和以人為本於一身的一站式安老護理方案，推動護老院舍電氣化，提升營運效能。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興指，是次再度合作，推行一系列措施，配合集團「三重基線」方向，平衡人、繁榮和環境的發展，造福社會、經濟和地球，矢志採取創新減排方案，為建設更潔淨、更宜居的城市作出貢獻。

中華電力總裁羅嘉進指，雙方將進一步加強在節能減碳上合作夥伴關係，並為日後推行創新及有效減排措施建立合作框架。

溫室氣體排放強度冀減51.8%

華懋CCG 3050+減碳路線圖目標，是在2030年前，將集團範圍12溫室氣體排放強度，較2020年減少51.8%

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