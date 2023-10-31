ESG｜證監會支持設ESG評級和數據產品供應商操守準則

證監會支持和提倡為在港提供產品及服務的ESG評級和數據產品供應商，制訂一套操守準則供其自願遵守。(資料圖片)

證監會今天宣布，支持和提倡為在香港提供產品及服務的環境、社會及管治(ESG)評級和數據產品供應商，制訂一套操守準則供其自願遵守。該自願操守準則將經由業界領導的工作小組制訂(即香港ESG評級和數據產品供應商自願操守準則工作小組)。

證監會亦歡迎國際資本市場協會擔任該工作小組秘書，將召集和領導該工作小組，其成員包括來自本地、內地及其他國際ESG評級和數據產品供應商代表，及本地金融業主要產品使用者。

建議的自願操守準則將與國際證券事務監察委員會組織建議的國際最佳作業手法和其他主要司法管轄區所引入的相關期望保持一致。證監會、金管局及保險業監管局將以觀察員身分參與小組。

減輕投資產品漂綠行為

證監會行政總裁梁鳳儀指，自願操守準則將有助加強用於持牌機構投資決策的ESG資訊的透明度、質素和可信度。這是減輕投資產品的漂綠行為風險的一項重要倡議。