ESG｜譚仔頒首屆金媽獎兼派160萬助員工子女讀大學，「譚仔姐姐」感觸落淚。

譚仔國際秉持「取諸社會，用諸社會」的理念，不斷通過多 項重點計劃和慈善活動實踐可持續發展，向員工開設為「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，今年集團共向47名員工子女頒發合計約160萬港元獎學金，支持他們完成本地大學學位課程。
譚仔表揚一眾「譚仔姐姐」
「譚仔國際員工子女教育支援計劃」頒授典禮於今日舉行，與此同時今年更增添新意首次頒發「金媽獎」，希望藉此機會表揚一眾「譚仔姐姐」一直以來盡心盡力照顧家庭，以及多年來為公司的貢獻，讓其與子女享受於台上獲獎的喜悅。
除此之外，譚仔國際更特別拍攝「譚仔姐姐」與子女的深情對話，並製成紀錄短片以搬上大銀幕，影片中受訪的「譚仔姐姐」和子女盡訴心中情，同時亦紀錄子女親身到媽媽的工作環境實習，親身體驗媽媽的辛酸奮鬥，見證媽媽對自己一直以來的關愛和體諒。
已向182名員工子女頒發逾580萬獎學金
譚仔國際指，「譚仔國際員工子女教育支援計劃」旨在減輕員工供養子女升讀大學的負擔，表達集團對同 事們的關愛及支持，同時推動平等教育機會，鼓勵新一代完成高等教育後回饋社會。為集團工作滿 3 年或以上的員工就符合資格申請，成功申請此計劃的員工子女最高可獲八成的資助金額，上限為5萬元。計劃由2015年成立至今，包括今年受惠的員工在內，已累計向182名員工子女頒發逾580萬元獎學金。
除了學費資助外，集團為獲得資助的員工子女提供72小時的實習機會，一方面讓他們親身體驗父母的工作環境及辛勞，增進親子溝通機會，同時獲取珍貴的社會經驗。
譚仔體現提人為本重視可持續發展
譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民在典禮上表示，譚仔國際一直重視可持續發展(ESG)，並訂立三大支柱，當中包括提人為本、潤澤社區及綠色倡議，而譚仔國際員工子女教育支援計劃，正正體現提人為本一環，促進年輕人向上流動並回饋社會。
劉達民又寄語一眾譚仔員工的子女，希望一眾年輕人在完成實習後，學習欣賞父母無論在工作和家庭的努力及付出，增加共同話題，增進感情。
「譚仔姐姐」兼「金媽」感觸落淚
這次頒授典禮場面盛大，共有47位譚仔國際員工帶同獲得資助的子女出席共同接受殊榮，「金媽獎」和拍攝成紀錄的短片，令員工和子女更投入和享受今屆頒獎禮，集團又特別安排員工的子女在頒獎禮前一個月，精心準備小禮物驚喜。
劉達民續指，感到非常高興，能夠見證此計劃的受惠員工人數每年遞增，而獲獎員工與子女、以至與集團之間的關係愈加緊密；他表示集團一直非常重視與員工的聯繫，希望讓員工感到自己的價值和貢獻被重視，將會繼續投放更多資源，秉持集團的提人為本 ESG 支柱，繼續培育更多新一代人才，為譚仔國際以至整個飲食業注入新動力，攜手業界共同成長，創造更美好的未來。