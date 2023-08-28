ESG｜譚仔頒首屆金媽獎兼派160萬助員工子女讀大學，「譚仔姐姐」感觸落淚。

譚仔國際秉持「取諸社會，用諸社會」的理念，不斷通過多 項重點計劃和慈善活動實踐可持續發展，向員工開設為「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，今年集團共向47名員工子女頒發合計約160萬港元獎學金，支持他們完成本地大學學位課程。

譚仔表揚一眾「譚仔姐姐」

「譚仔國際員工子女教育支援計劃」頒授典禮於今日舉行，與此同時今年更增添新意首次頒發「金媽獎」，希望藉此機會表揚一眾「譚仔姐姐」一直以來盡心盡力照顧家庭，以及多年來為公司的貢獻，讓其與子女享受於台上獲獎的喜悅。

除此之外，譚仔國際更特別拍攝「譚仔姐姐」與子女的深情對話，並製成紀錄短片以搬上大銀幕，影片中受訪的「譚仔姐姐」和子女盡訴心中情，同時亦紀錄子女親身到媽媽的工作環境實習，親身體驗媽媽的辛酸奮鬥，見證媽媽對自己一直以來的關愛和體諒。

已向182名員工子女頒發逾580萬獎學金

譚仔國際指，「譚仔國際員工子女教育支援計劃」旨在減輕員工供養子女升讀大學的負擔，表達集團對同 事們的關愛及支持，同時推動平等教育機會，鼓勵新一代完成高等教育後回饋社會。為集團工作滿 3 年或以上的員工就符合資格申請，成功申請此計劃的員工子女最高可獲八成的資助金額，上限為5萬元。計劃由2015年成立至今，包括今年受惠的員工在內，已累計向182名員工子女頒發逾580萬元獎學金。

除了學費資助外，集團為獲得資助的員工子女提供72小時的實習機會，一方面讓他們親身體驗父母的工作環境及辛勞，增進親子溝通機會，同時獲取珍貴的社會經驗。