ESG｜辦公室ESG成趨勢 綠色建築為關鍵

由於香港居住環境密集，加上交通四通八達，上班路程短，實體辦公室工作在本港仍受歡迎，促使企業對更環保和靈活的辦公室設計需求增加，以滿足員工需求及期望，同時應對不斷轉化工作模式。現時，企業紛紛透過辦公室展現其對的承諾。由於溫室氣體排放減少及實現碳中和較容易被量度，並可透過長期成本控制以證明其價值，因此最常被引用為的目標之一。然而，未來工作場所應同樣地著重員工福祉，致力促進身心健康及推動多元化、公平和包容。推行「環境」及「社會」有賴有效的「企業管治」，而當中的領導力、執行及相關政策則構成推行成功的關鍵。

綠色租賃計劃料受歡 迎

世邦魏理仕香港顧問及交易服務工作場所策略變革管理主管蔡敏怡指，隨著目標成為企業重點，工作場所將繼續發展。下一代辦公室設計應著重促進環境保護、社會責任及員工健康的實踐。推行辦公室需要一個能整合軟硬件、企業領導力以及政策的框架，當中或涉及企業文化轉變。因此，變革管理對於工作場所轉型至關重要。業主與租戶間協作有助雙方制定目標、共同監察及改善大廈及辦公室的碳足跡，雙方可分享數據，提高透明度及監察進度，為達致目標的一大關鍵。發展商舉辦的綠色環保活動及計劃，可鼓勵租戶實踐可持續生活，創建綠色工作間，預期綠色租賃及其他綠色租賃計劃將更受歡迎。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，綠色租賃可協助業主及租戶改善透明度及訂下目標和基準，以監察表現。本港一般寫字樓租賃期為3年，令數據監察及分享投資成本較海外高。此外，香港建築物高聳入雲，一般同時容納不同租戶，業主必須平衡建築物內所有使用者的關注點、利益、成本。無法律約束力的綠色活動或可為業主及租戶達至相類似的成效。