ESG｜迪拜金管局夥金管局明年秋季在港合辦氣候金融會議

迪拜金融服務管理局(迪拜金管局)和金管局宣布，共同探索透過政策和監管措施，支持促進中東和亞洲地區的氣候金融，雙方在多個領域已有合作，包括培育和支持雙方市場的創新等。今次合作重要舉措之一是雙方將於明年秋季在香港合辦氣候金融會議，將探討中東和亞洲地區在促進轉型金融中共同面對的機遇和挑戰等。
討論推動全球氣候行動等
會議將集中討論以下議題：監管機構和中央銀行在提升可持續資本流動中擔當的角色、如何更好地利用框架及現有和創新的綠色融資方案(從債務到碳市場)，以及國際合作對推動全球氣候行動的重要性。
氣候金融會議將與阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)擔任主席國的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28屆會議所推動的承諾一致，同時發揮香港作為亞洲領先的綠色和可持續金融中心的作用。
迪拜金管局總裁莊思滔就此次合作表示，雙方的合作，強化對於促進中東和亞洲地區可持續金融發展的共同承諾。這一戰略夥伴關係將繼續支持在迪拜國際金融中心建立活躍的可持續金融市場的工作，及支持阿聯酋進一步推進可持續發展和持續淨零轉型。
金管局總裁余偉文指，氣候變化無分界限，需要跨地區、跨領域的聯合行動共同應對。是次達成這項新的合作，就可持續金融這一重要議題，為中東和亞洲地區提供一個恆常的知識共享和合作交流平台。