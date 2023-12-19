ESG｜迪拜金管局夥金管局明年秋季在港合辦氣候金融會議

迪拜金管局和金管局明年秋季在港合辦氣候金融會議，探討中東和亞洲地區在促進轉型金融中共同面對的機遇和挑戰等。(資料圖片)

氣候金融會議將與阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)擔任主席國的《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28屆會議所推動的承諾一致，同時發揮香港作為亞洲領先的綠色和可持續金融中心的作用。

迪拜金管局總裁莊思滔就此次合作表示，雙方的合作，強化對於促進中東和亞洲地區可持續金融發展的共同承諾。這一戰略夥伴關係將繼續支持在迪拜國際金融中心建立活躍的可持續金融市場的工作，及支持阿聯酋進一步推進可持續發展和持續淨零轉型。

金管局總裁余偉文指，氣候變化無分界限，需要跨地區、跨領域的聯合行動共同應對。是次達成這項新的合作，就可持續金融這一重要議題，為中東和亞洲地區提供一個恆常的知識共享和合作交流平台。